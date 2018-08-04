24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
- انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال
أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (136)
- "زلزال الإعفاءات" يضع مسؤولي البلاد سواسية أمام المُحاسبة - (131)
- رقاة على "فيسبوك" يحددون سعر "إخراج الجن" في 10 آلاف درهم - (117)
- تقرير أمريكي: حملة المقاطعة المغربية تزْرعُ بذور "ربيع عربي ثان" - (97)
- خبير: إعفاء بوسعيد "رسالة ملكية صارمة" إلى باقي المسؤولين - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استطلاع يرشح مودريتش لجائزة الأفضل عالميا
كشف استطلاع أجرته صحيفة "آس" الإسبانية أن 46.68% من المستطلعين يفضلون فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم، "The Best" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما ظهر اسمه بين المرشحين العشرة للفوز بها.
وحظي مودريتش على هذه النسبة بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد ثلاثة مواسم متتالية، وقيادة منتخب بلاده لنهائي مونديال روسيا الذي خسره أمام فرنسا وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
وكان الفيفا قد أعلن الشهر الماضي عن 10 لاعبين مرشحين للجائزة سيتم اختيار ثلاثة منهم فقط للمنافسة على لقب "الأفضل".
ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو زميل مودريتش السابق في ريال مدريد والذي انتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس والارجنتيني لوينيل ميسي نجم برشلونة أهم منافسا لللاعب الكرواتي، وفقا للاستطلاع.
أما المراكز من الرابع وحتى السادس فيحتلها الفرنسيون أنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي، يليهم المصري محمد صلاح والبلجيكيان إدين هازارد وكيفن دي بروين والإنجليزي هاري كين.
وستمنح جائزة "The Best" على اساس الأداء في الفترة من الثالث من يوليوز 2017 وحتى 15 يوليو 2018 .