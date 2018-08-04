استطلاع يرشح مودريتش لجائزة الأفضل عالميا

هسبريس - إفي

كشف استطلاع أجرته صحيفة "آس" الإسبانية أن 46.68% من المستطلعين يفضلون فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم، "The Best" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما ظهر اسمه بين المرشحين العشرة للفوز بها.

وحظي مودريتش على هذه النسبة بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد ثلاثة مواسم متتالية، وقيادة منتخب بلاده لنهائي مونديال روسيا الذي خسره أمام فرنسا وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان الفيفا قد أعلن الشهر الماضي عن 10 لاعبين مرشحين للجائزة سيتم اختيار ثلاثة منهم فقط للمنافسة على لقب "الأفضل".

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو زميل مودريتش السابق في ريال مدريد والذي انتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس والارجنتيني لوينيل ميسي نجم برشلونة أهم منافسا لللاعب الكرواتي، وفقا للاستطلاع.

أما المراكز من الرابع وحتى السادس فيحتلها الفرنسيون أنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي، يليهم المصري محمد صلاح والبلجيكيان إدين هازارد وكيفن دي بروين والإنجليزي هاري كين.

وستمنح جائزة "The Best" على اساس الأداء في الفترة من الثالث من يوليوز 2017 وحتى 15 يوليو 2018 .