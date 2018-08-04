24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/08/2018
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
- انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال
أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (136)
- "زلزال الإعفاءات" يضع مسؤولي البلاد سواسية أمام المُحاسبة - (131)
- رقاة على "فيسبوك" يحددون سعر "إخراج الجن" في 10 آلاف درهم - (117)
- تقرير أمريكي: حملة المقاطعة المغربية تزْرعُ بذور "ربيع عربي ثان" - (97)
- خبير: إعفاء بوسعيد "رسالة ملكية صارمة" إلى باقي المسؤولين - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أموال "صفقة الكعبي" تصل خزينة النهضة البركانية
السبت 04 غشت 2018 - 00:10
توصلت إدارة فريق النهضة البركانية لكرة القدم بمبلغ بيع أيوب الكعبي إلى نادي هيبي فورتين الصيني، وذلك عقب صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
وحولت إدارة فريق هيبي فورتين كل المبلغ الخاص باقتنائها خدمات اللاعب الدولي المغربي الكعبي؛ وتصل قيمته إلى ستة ملايين يورو سينال "الرايسينغ البيضاوي" 25% منها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - adil السبت 04 غشت 2018 - 00:28
للأسف فريقه في الصين إنهزم ب 6 أهداف مقابل 3 من خلال اللقطات يظهر أنه لم يرحب به وبقي وحيدا في فرحة تسجيل الهدف ؟؟؟؟
2 - المراكشي السبت 04 غشت 2018 - 00:45
استاهل اكثر الله ايسر ليه ياربي.عجبني بزاف من اول ماتش شفتو فيه.عرفت اوتنبأت ليه بمستقبل اجمل.لاعب موهوب.بصم على مكانته من اول لقاء له غب دوري صيني.وسجل اول اهذافه وبطريقة اروع مايكون.فكرني في هذف زيدان.
3 - taoufik السبت 04 غشت 2018 - 00:46
فلوس مرضي الوالدين دغيا وصلات، ياكل ويوكل. بن شرقي مشا ورجع والماص باقين كايتسناو ههههههه
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3