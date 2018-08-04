أموال "صفقة الكعبي" تصل خزينة النهضة البركانية

هسبورت من الرباط*

توصلت إدارة فريق النهضة البركانية لكرة القدم بمبلغ بيع أيوب الكعبي إلى نادي هيبي فورتين الصيني، وذلك عقب صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وحولت إدارة فريق هيبي فورتين كل المبلغ الخاص باقتنائها خدمات اللاعب الدولي المغربي الكعبي؛ وتصل قيمته إلى ستة ملايين يورو سينال "الرايسينغ البيضاوي" 25% منها.

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