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الرئيسية | رياضة | أموال "صفقة الكعبي" تصل خزينة النهضة البركانية

أموال "صفقة الكعبي" تصل خزينة النهضة البركانية

أموال "صفقة الكعبي" تصل خزينة النهضة البركانية
هسبورت من الرباط*
السبت 04 غشت 2018 - 00:10

توصلت إدارة فريق النهضة البركانية لكرة القدم بمبلغ بيع أيوب الكعبي إلى نادي هيبي فورتين الصيني، وذلك عقب صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وحولت إدارة فريق هيبي فورتين كل المبلغ الخاص باقتنائها خدمات اللاعب الدولي المغربي الكعبي؛ وتصل قيمته إلى ستة ملايين يورو سينال "الرايسينغ البيضاوي" 25% منها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - adil السبت 04 غشت 2018 - 00:28
للأسف فريقه في الصين إنهزم ب 6 أهداف مقابل 3 من خلال اللقطات يظهر أنه لم يرحب به وبقي وحيدا في فرحة تسجيل الهدف ؟؟؟؟
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2 - المراكشي السبت 04 غشت 2018 - 00:45
استاهل اكثر الله ايسر ليه ياربي.عجبني بزاف من اول ماتش شفتو فيه.عرفت اوتنبأت ليه بمستقبل اجمل.لاعب موهوب.بصم على مكانته من اول لقاء له غب دوري صيني.وسجل اول اهذافه وبطريقة اروع مايكون.فكرني في هذف زيدان.
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3 - taoufik السبت 04 غشت 2018 - 00:46
فلوس مرضي الوالدين دغيا وصلات، ياكل ويوكل. بن شرقي مشا ورجع والماص باقين كايتسناو ههههههه
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