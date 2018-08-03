24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  2. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  3. ستيني يخضع لأول زراعة مفصل اصطناعي بوزان (5.00)

  4. غياب خدمات المسبح البلدي يرفع حرارة بني ملال (5.00)

  5. الأمير الوليد بن طلال يعود إلى مجال المال والأعمال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مصدر: تصريح وهمي ألصق بوزير الشباب والرياضة

مصدر: تصريح وهمي ألصق بوزير الشباب والرياضة

مصدر: تصريح وهمي ألصق بوزير الشباب والرياضة
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 غشت 2018 - 18:50

نفى مصدر مقرب من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، نفيا قاطعا، أن يكون المسؤول الحكومي قد أدلى بأي تصريحات لأي مدون أو صحافي حول المكان المتعلق بتنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2019.

واستغرب المصدر مما وصفه بـ"فبركة استجواب خيالي من طرف مدون فرنسي مع وزير الشباب والرياضة"، وربط اسم العلمي بـ"نفي وجود أي رغبة مغربية في استضافة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بدلا من الكاميرون".

وقال المتحدث: "الحوار الخيالي والمفبرك، والأمر يتعلق بمدون وبصفحة إلكترونية فردية لا يمكن اعتبارها، بأي حال من الأحوال، مصدرا للخبر مهما انتسب صاحبها إلى موقع فرنسي معروف".

وجوابا عن سؤال حول "أهداف المدون من فبركة هذا الاستجواب"، أجاب المتحدث: "لا أعرف ما هي الجهة التي توجد وراء هذه التلفيق الغريب، واتصالات تمت مع الجهات التي يتعاون معها هذا المدون لتنبيهها إلى الخطأ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.