مصدر: تصريح وهمي ألصق بوزير الشباب والرياضة

هسبريس من الرباط

نفى مصدر مقرب من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، نفيا قاطعا، أن يكون المسؤول الحكومي قد أدلى بأي تصريحات لأي مدون أو صحافي حول المكان المتعلق بتنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2019.

واستغرب المصدر مما وصفه بـ"فبركة استجواب خيالي من طرف مدون فرنسي مع وزير الشباب والرياضة"، وربط اسم العلمي بـ"نفي وجود أي رغبة مغربية في استضافة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بدلا من الكاميرون".

وقال المتحدث: "الحوار الخيالي والمفبرك، والأمر يتعلق بمدون وبصفحة إلكترونية فردية لا يمكن اعتبارها، بأي حال من الأحوال، مصدرا للخبر مهما انتسب صاحبها إلى موقع فرنسي معروف".

وجوابا عن سؤال حول "أهداف المدون من فبركة هذا الاستجواب"، أجاب المتحدث: "لا أعرف ما هي الجهة التي توجد وراء هذه التلفيق الغريب، واتصالات تمت مع الجهات التي يتعاون معها هذا المدون لتنبيهها إلى الخطأ".