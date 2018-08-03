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الرئيسية | رياضة | المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا

المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا

المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 03 غشت 2018 - 22:30

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إبرامه رابع صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بجلبه المدافع السنغالي موسى واجي من نادي يوبين البلجيكي، لتدعيم خط الدفاع بالفريق الكتالوني.

وأعلن النادي الكاتالوني أن موسى واجي، صاحب الـ 19 ربيعا، اجتاز الكشف الطبي بنجاح، في انتظار التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار النادي إلى أن اللاعب السنغالي سيخوض أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد في المدينة الرياضية لبرشلونة غدا السبت.

وشارك واجي لمدة موسمين بالدوري البلجيكي، وبصم على أداء متميز في بطولة كأس العالم بروسيا، حيث تمكن من تسجيل هدف في مرمى المنتخب الياباني، ليصبح بذلك أصغر لاعب إفريقي يحرز هدفا في كأس العالم (19 عاما و8 أشهر و20 يوما) وهو ما جعل النادي الإسباني يركز اهتمامه عليه.

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