صامويل إيتو يغادر نادي "قونيا سبور" التركي

هسبريس - إفي

رحل المهاجم الكاميروني صامويل إيتو (37 عاما) عن صفوف قونيا سبور التركي، الذي انضم اليه قبل ستة أشهر قادما من انطاليا سبور.

وأعلن قونيا سبور عن فسخ العقد بالتراضي، وبالتالي أصبح المهاجم الكاميروني حرا.

وسجل إيتو ستة أهداف لقونيا سبور في 14 مباراة، وسبق له، في نهاية يناير الماضي، أن وقع لقونيا سبور عقدا مدته موسمان ونصف.

وكان قونيا سبور النادي الحادي عشر الذي يلعب له المهاجم الكاميروني، الذي لعب من قبل لليغانيس وريال مدريد وبرشلونة ومايوركا، وإنتر ميلانو وأنجي محج قلعة وتشيلسي وإيفرتون، وسامبدوريا وانطالياسبور.