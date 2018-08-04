غيلان يتعاقد ثلاث سنوات مع شبان نادي برشلونة

هسبورت - محمد فنڭار*

فَرضت موهبة اللاعب المغربي زكرياء غيلان على إدارة فريق برشلونة الإسباني تمديد عقده ثلاثة مواسم، ليواصل اللعب مع فريق الشباب سنوات إضافية.

وأعلن الفريق الكاتالوني تجديد عقد غيلان، البالغ من العمر 16 سنة، نظرا إلى موهبته التي أثارت إعجاب المنقبين، حيث أبدى عدد كبير من مدربيه السابقين في فتيان برشلونة إعجابهم بمهاراته وتقنياته، وكذا قدرته على تسجيل الأهداف بحكم كونه مهاجما.

اللاعب المغربي يحمل صفة الدولية منذ سنة 2016، عندما قبل بدعوة الجامعة الملكية لكرة القدم من أجل اللعب للمنتخب الوطني، رغم توفره على الجنسية الإسبانية أيضا، ومارس في العديد من البطولات الدولية مع "أشبال الأطلس"، وسجّل مجموعة من الأهداف.

وكان زكرياء غيلان عبد القادر، مهاجم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 16 سنة، قد انتقل صيف عام 2016 إلى فتيان برشلونة (ب)، الذي توج معه خلال الموسم الماضي بالدوري المحلي، قبل أن يلتحق بفتيان "البارصا" (أ) بتوصية من مدرب الفريق فرانك أرتيغا.

وقد لعب لاعب برشلونة 15 مباراة من أصل 18 مباراة في بطولة القسم الشرفي الكاتالوني للفتيان، علما أن بدايته الكروية كانت مع براعم فريق بوجاداسفي بالعاصمة الكتالونية، ثم لعب مع صغار فريق فيلا أوليمبيكا (ب)، وصغار فريق دام (أ)، الذي سجل له خلال الموسم الرياضي 2015 -2016 زهاء 19 هدفا من أصل 28 مباراة، قبل أن ينضم إلى مدرسة "لاماسيا".

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