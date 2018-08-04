البقالي يكتفي بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا

هسبريس - و.م.ع

فاز العداء المغربي سفيان البقالي وصيف بطل العالم، بالميدالية الفضية لمسابقة 3000 متر موانع، التي جرت مساء أمس بأسابا بنيجيريا ضمن فعاليات النسخة ال21 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى.

وقطع البقالي السباق في ظرف 8 د و28 ث و01 ج وراء بطل العالم في المسابقة، الكيني كونسوسليس كيبروتو الذي أحرز ذهبية السباق بزمن 8د و26 ث و38 ج، في حين نال العداء الاثيوبي جيتنيت بايبال الميدالية البرونزية قاطعا السباق في ظرف 8 د و30 ث و87 ج.

وفي سباق 1500 متر (إناث) فازت المغربيتان رباب عارفي ومليكة عقاوي على التوالي بالميدالتين الفضية والبرونزية، في حين احرزت ذهبية المسابقة الكينية ويني شيبيت. أما في سباق 800 متر ذكور، ففاز العداء المغربي مصطفى سماعيلي بالميدالية البرونزية وراء البوتسواني نيجيل أموس (ذهبية) والكيني امانويل كورير (فضية).

ونال العداء المغربي زياد عزيزي الميدالية ذاتها في مسابقة 400 متر حواجز منهيا السباق وراء كل من الجزائري عبد الملك لحولو الذي أحرز الذهبية والجنوب إفريقي كورنيل فريدريك الذي فاز بالبرونزية.

وكانت البطلة المغربية سكينة زاكور، قد توجت أمس بذهبية مسابقة رمي المطرقة بعد تحقيقها لرمية قدرها 68 م و28 سم منذ المحاولة الأولى.

وعادت الميدالية الفضية للمسابقة، للنيجيرية اغينراند تيميولا، بعد تسجيلها لرمية قدرها 67م و39 سم، خلال المحاولة الرابعة. أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الكونغولية جينيفر باتو باوسيكيتا بعد تحقيقها لرمية قدرها 66 م و43 سم في المحاولة الرابعة.

ويمثل المغرب في الدورة ال21 لبطولة إفريقيا لألعاب القوى (كبار) التي تقام ما بين فاتح و5 غشت الجاري 23 عداء 9 إناث و14 ذكورا.

وتشكل هذه البطولة مرحلة مؤهلة لمنافسات الدورة الثالثة لكأس القارات لألعاب القوى التي ستقام بأوسترافا التشيكية يومي 8 و9 شتنبر المقبل، والتي ستشارك فيها فرق من أربع قارات (إفريقيا وأمريكا وأوروبا وأسيا وأوقيانوسيا).