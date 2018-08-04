24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- شوارع وأحياء "مدينة الزهور" تغرق في النفايات
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
- "ما مخلصينش" .. تجار البيضاء يواجهون "ليدك"
المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)
هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)
- الحقاوي: الملك يثق في "البيجيدي" .. والشبهة تلفّ احتجاجات في البلاد - (124)
- السلطات المغربية تسهّل التحاق عشرات الصحراويين بتنظيم البوليساريو - (97)
- المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين - (84)
- نشطاء أمازيغ يطلقون "حملة تيفيناغ" على مواقع التواصل الاجتماعي - (77)
- أوروبا تستجيب للمغرب بتقديم ملايين اليُوروهات لوقف "الحريك" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه وصفة بيكنباور لاستعادة هيبة المنتخب الألماني
يرى أسطورة المنتخب الألماني، فرانز بيكنباور، أن منتخب بلاده في حاجة إلى تجديد دماءه، من أجل إعادة الهيبة الدولية للفريق عقب الخروج المحبط من دور المجموعات لمونديال روسيا.
وقال بيكنباور (72 عاما) لصحيفة "بيلد"، اليوم السبت، "من الخارج لدي انطباع بأن العاطفة قد انحسرت بعيدا في أخر أربعة أعوام منذ التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، البناء بتعطش، الاعتماد على اللاعبين الواعدين هو الطريق الصحيح للانطلاق".
بيكنباور، الذي يعد الوحيد بجانب الفرنسي ديدييه ديشان والبرازيلي ماريو زاغالو الذين فازوا بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب، يرى أن الاعتداد بالنفس عنصر مهم لتمثيل بلادك.
وأضاف "ترديد النشيد الوطني قبل المباراة يجعلك أكثر جاهزية من مضغ العلكة"، مشددا على أن فشل ألمانيا في مونديال روسيا يعود إلى "أداء وتصرفات اللاعبين".