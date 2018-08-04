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الرئيسية | رياضة | هذه وصفة بيكنباور لاستعادة هيبة المنتخب الألماني

هذه وصفة بيكنباور لاستعادة هيبة المنتخب الألماني

هذه وصفة بيكنباور لاستعادة هيبة المنتخب الألماني
هسبريس - د.ب.أ
السبت 04 غشت 2018 - 21:55

يرى أسطورة المنتخب الألماني، فرانز بيكنباور، أن منتخب بلاده في حاجة إلى تجديد دماءه، من أجل إعادة الهيبة الدولية للفريق عقب الخروج المحبط من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وقال بيكنباور (72 عاما) لصحيفة "بيلد"، اليوم السبت، "من الخارج لدي انطباع بأن العاطفة قد انحسرت بعيدا في أخر أربعة أعوام منذ التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، البناء بتعطش، الاعتماد على اللاعبين الواعدين هو الطريق الصحيح للانطلاق".

بيكنباور، الذي يعد الوحيد بجانب الفرنسي ديدييه ديشان والبرازيلي ماريو زاغالو الذين فازوا بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب، يرى أن الاعتداد بالنفس عنصر مهم لتمثيل بلادك.

وأضاف "ترديد النشيد الوطني قبل المباراة يجعلك أكثر جاهزية من مضغ العلكة"، مشددا على أن فشل ألمانيا في مونديال روسيا يعود إلى "أداء وتصرفات اللاعبين".

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