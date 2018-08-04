باريس سان جرمان يحرز كأس الأبطال الفرنسية

هسبريس – أ.ف.ب

أحرز باريس سان جرمان لقب كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم للمرة السادسة تواليا، بفوزه السهل بتشكيلة شابة على موناكو 4-صفر السبت في مدينة شينزين الصينية.

وسجل للفائز الأرجنتيني أنخل دي ماريا (33 و90+2)، لاعب الوسط الشاب كريستوفر نكونكو (40)، والمهاجم الأميركي الشاب تيموثي وياه (67).

وهذا اللقب الثامن والسادس تواليا لسان جرمان في المسابقة التي تعد بمثابة الكاس السوبر، والثاني تواليا ضد موناكو وصيفه الموسم الماضي في الدوري المحلي.

وشارك النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم، في الدقيقة 76 من المباراة بدلا من لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، ليحمل ألوان فريقه للمرة الأولى في خمسة أشهر.

كما خاض الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون (40 عاما) مباراته الرسمية الأولى مع سان جرمان، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي.

وغاب عدد كير من نجوم الفريقين عن التشكيلة الأساسية، فإلى نيمار جلس المدافع البرازيلي ماركينيوس، الظهير ليفين كورزاوا، لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو على مقاعد البدلاء، وغاب المهاجمان الأوروغوياني ادينسون كافاني والشاب كيليان مبابي أحد أبرز نجوم فرنسا بطلة العالم في مونديال روسيا الأخير، الظهير البلجيكي توما مونييه، وقلب الدفاع الدولي بريسنيل كيمبيمبي.

وكان المدرب الألماني لسان جرمان توماس توخل كشف الجمعة أنه لا يريد المخاطرة بالدفع بنيمار (26 عاما)، وذلك بعد تجربته المخيبة مع البرازيل في مونديال روسيا. وكانت مشاركة نيمار في مونديال روسيا مهددة بعد غيابه عن سان جرمان منذ فبراير 2018 بسبب كسر في مشط القدم تعرض له خلال مباراة في الدوري ضد مرسيليا، لكنه تعافى في الوقت المناسب للتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم التي أحرزتها فرنسا على حساب كرواتيا (4-2).

في المقابل، غاب عن موناكو مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو، ظهيره الدولي جبريل سيديبيه والحارس الكرواتي الدولي دانيال سوباسيتش، علما بانه باع هذا الصيف لاعبي وسطه البرازيلي فابينيو، توما ليمار والبرتغالي جواو موتينيو.