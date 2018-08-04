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الرئيسية | رياضة | السجون تنتظر مطلقي "فوميجين" بملاعب المغرب

السجون تنتظر مطلقي "فوميجين" بملاعب المغرب

السجون تنتظر مطلقي "فوميجين" بملاعب المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 04 غشت 2018 - 22:05

ورد في الجريدة الرسمية أنه اعتبارا من الآن ستفرض عقوبة سالبة للحرية، من سنتين إلى خمس سنوات" على استخدام "فوميجين" في ملاعب المملكة.

ونظرا لوجود فراغ قانوني؛ كان مسموحا بهذه المفرقعات في الملاعب، وعادة ما تكوّن غيوما كثيفة من الدخان الذي يحول دون الرؤية داخل المنشآت الرياضية.

غير أن حالات الحوادث والاختناقات الناجمة عن الاستخدام المفرط لـ"فوميجين"، الشائعة للغاية بين الجماهير، هي أيضا كثيرة .. ويعد هذا الإجراء العقابي خطوة لفرض القليل من النظام في الملاعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لاعب كرة القدم السبت 04 غشت 2018 - 22:20
لا شك أن الفيفا ضغطت على الجامعة الملكية لكرة القدم. اتمنى لو تضغط الفيفا أيضا على الحكومة بإنهاء التشرميل و الكريساج في بلادنا العزيزة
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22
2 - مواطن السبت 04 غشت 2018 - 22:36
مرحبا بادرة مستحسنة نرجوا أن تكون أيضا حملات تطهيرية عبر كل شوارع وازقة كل المدن المغربية حملات تخليقية بالمدارس والجامعات
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2
3 - نوفل السبت 04 غشت 2018 - 22:41
الأحرى ان تعطى هذه العقوبة (سنتين الى خمس سنوات) الى مستعملي السلاح الأبيض فهم اشد ترويعا للناس.
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4 - ريفي طنجاوي السبت 04 غشت 2018 - 22:46
السجون تنتظر مطلقي ' فوميجي'...ونتمنى ان تنتظر كذلك بائعيها و المروج لها و شاريها و من ادخلها الى البلاد عن طريق الحدود و من سمح بادخلها الى الملاعب و.و.و.......
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