السجون تنتظر مطلقي "فوميجين" بملاعب المغرب

هسبريس من الرباط

ورد في الجريدة الرسمية أنه اعتبارا من الآن ستفرض عقوبة سالبة للحرية، من سنتين إلى خمس سنوات" على استخدام "فوميجين" في ملاعب المملكة.

ونظرا لوجود فراغ قانوني؛ كان مسموحا بهذه المفرقعات في الملاعب، وعادة ما تكوّن غيوما كثيفة من الدخان الذي يحول دون الرؤية داخل المنشآت الرياضية.

غير أن حالات الحوادث والاختناقات الناجمة عن الاستخدام المفرط لـ"فوميجين"، الشائعة للغاية بين الجماهير، هي أيضا كثيرة .. ويعد هذا الإجراء العقابي خطوة لفرض القليل من النظام في الملاعب.