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كُتّاب وآراء
هل يعود بنشرقي إلى الوداد عقب "تجربة الهلال"؟
تَوصّل نادي الهلال السعودي بثلاثة عروض رسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للاستفادة من خدمات اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، بعدما بات ضحية اللاعب عموري القادم من نادي العين الإماراتي؛ إذ قررت إدارة الهلال الاستغناء عن بنشرقي بعد حسم هذه الصفقة.
وكشفت مجموعة من التقارير السعودية أن العروض الثلاثة تقدّم بها كل من نادي الأهلي المصري، ثم أندرليخت البلجيكي، وأخيرا إعارة إلى الوداد البيضاوي. وسيكون على فريق الهلال السعودي دراسة العروض المقدمة من أجل الحسم في مصير اللاعب المغربي قبل نهاية "المركاتو" الصيفي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدولي أشرف بنشرقي يرفض البقاء في الدوري السعودي، واشترط على إدارة ناديه بيع عقده إلى أندية أجنبية خارج السعودية أو إعارته إلى فريقه السابق الوداد البيضاوي، بعد أن عبر الأخير عن رغبته في استعادته.
ويبدو أن مدرب الهلال السعودي الجديد، البرتغالي جورجي خيسوس، لم يقتنع بإمكانيات اللاعب المغربي أشرف بنشرقي خلال المعسكر التدريبي للنادي في النمسا، وهو ما جعله يسقطه من قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بداية من هذا الموسم ويخبر إدارة النادي بضرورة الاستغناء عنه.