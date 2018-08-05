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الرئيسية | رياضة | حضور عرب ومسلمين في ألعاب مثليين بفرنسا

حضور عرب ومسلمين في ألعاب مثليين بفرنسا

حضور عرب ومسلمين في ألعاب مثليين بفرنسا
هسبريس - رويترز
الأحد 05 غشت 2018 - 01:40

اجتمع ألوف في باريس لحضور افتتاح الدورة العاشرة لألعاب المثليين التي تشهد هذا العام مشاركة أفراد من دول عربية وإسلامية.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 12.700 شخص من 91 دولة في الدورة التي تستمر أسبوعا وتتسابق فيها فئات مختلفة من الرياضيين.. مثليون وغيرهم.

يشارك 58 لاعبا ولاعبة من روسيا، التي أصدرت في 2013 قانونا يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، بينما يحمل أحد الرياضيين جواز سفر من السعودية؛ التي تقيم "الحد" على أصحاب هذا النوع من العلاقات.

ويشارك أيضا أفراد من مصر ودول مسلمة أخرى سبق وأن ألقت القبض على مثليين وسجنتهم. بينما تشمل الدورة ألعابا عديدة، من كرة القدم إلى السباحة، ومن الكرة الطائرة إلى رياضة الشراع.

وتشهد فرنسا نفسها زيادة في وتيرة الأفعال المناهضة للمثليين، في وقت تدرس فيه تقنين مساعدة السحاقيات على الإنجاب، وهو وعد أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.

وأقرت فرنسا في 2013 زواج المثليين بعد سجال عنيف، وتقام الدورة كل أربع سنوات منذ انطلاقها في سان فرانسيسكو عام 1982.

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1 - khalid الأحد 05 غشت 2018 - 01:50
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى الرياضة اكتسحتها المثلية
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