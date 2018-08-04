خبرة سيدورف وكلايفرت تؤطر المنتخب الكاميروني

هسبريس ـ مُتابعة

سيتولى الهولندي كلارنس سيدورف تدريب منتخب الكاميرون لكرة القدم بمساعدة مواطنه باتريك كلايفرت، بحسب ما ذكر وزير الرياضة بيار اسماعيل بيدونغ كبوات.

ويخلف الثنائي الهولندي المدرب البلجيكي هوغو بروس، المقال في نهاية 2017 بعد فشله في قيادة "الأسود غير المروضة" إلى نهائيات مونديال "روسيا 2018"، علما بان السويدي المخضرم زفن غوران اريكسون كان مرشحا لتولي هذا المنصب.

وسيكون أول استحقاقات سيدورف وكلايفرت الدفاع عن لقب كأس إفريقيا للأمم عندما تستضيف الكاميرون النهائيات في يونيو 2019، وفق ما هو مبرمج حتى الآن.

ويعد لاعب الوسط السابق سيدورف، البالغ 42 عاما والمراكم 87 مباراة دولية، من أبرز لاعبي المنتخب الهولندي، وقد حمل ألوان أندية أياكس أمستردام وميلان وسمبدوريا وانتر الإيطالية، وريال مدريد الإسباني وبوتافوغو البرازيلي، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

اعتزل المدرب الجديد للمنتخب الكاميروني في 2014، ولم يكن موفقا في تدريب ميلان الإيطالي وشينزين الصيني وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

أما كلايفرت، وعمره أيضا 42 عاما وموقّع 40 هدفا في 79 مباراة دولية، مهاجم أياكس وبرشلونة وميلان سابقا، فقد أحرز دوري أبطال أوروبا في 1995 وبلغ نصف نهائي المونديال في 1998.

وأشرف باتريك على كوراساو قبل توليه منصب المدير الرياضي في باريس سان جرمان الفرنسي، بين 2016 و2017، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الهولندي لويس فان خال بين 2012 و2014.