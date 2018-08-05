بورتو يدشن الموسم الجديد بنيل "سوبر البرتغال"

هسبريس - إفي

حصد بورتو باكورة بطولاته هذا الموسم بعدما توج بلقب "كأس السوبر" في البرتغال بفوزه على ديسبورتيفو أفيس، مساء اليوم السبت، بـ3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أفيرو البلدي".

فاجأ ديسبورتيفو الجميع وتقدم بهدف مباغت بعد 14 دقيقة عبر لاعب الوسط البرازيلي كلاوديو فالكاو. إلا أن رد بورتو لم يتأخر سوى 11 دقيقة حيث أدرك التعادل بواسطة المهاجم الجزائري ياسين براهيمي، لينتهي الشوط الأول بهدف في كل شبكة.

وفي النصف الثاني فرض "التنانين" سطوتهم على اللقاء، وتمكنوا من إضافة هدف ثان في الدقيقة 67 عبر الأورغوائي المخضرم ماكسيمليانو بيريرا. وقبل 6 دقائق من صافرة النهاية أمَن المكسيكي خيسوس كورونا اللقب بهدف ثالث.

وبهذا يقص بورتو شريط الموسم الجديد بالفوز باللقب الـ21 في تاريخه ضمن هذه البطولة، الأول منذ خمس سنوات، ليتربع منفردا على عرش المتوجين بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، سبورتنغ لشبونة صاحب 8 ألقاب، بينما يأتي بنفيكا ثالثا بسبعة ألقاب، كان آخرها العام الماضي.

وفشل ديسبورتيفو أفيس في تسجيل اسمه ضمن المتوجين بلقب "بطولة السوبر" بعدما برز قبل أشهر عندما فجر مفاجأة من العيار الثقيل واقتنص لقب كأس الجمهورية من "أسود" لشبونة بنتيجة 2-1.