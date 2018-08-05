ريال مدريد يحوّل تأخره أمام "اليوفي" إلى انتصار

هسبريس ـ إفي

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف إلى فوز كبير، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيديكس فيلد" بمدينة لاندوفر الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم.

تقدم بطل إيطاليا في النتيجة مبكرا، بعد 12 دقيقة من بداية اللعب، عن طريقة "النيران الصديقة"؛ بقدم داني كارباخال الذي سجل بالخطأ في مرمى الريال.

ولكن الويلزي غاريث بيل أبى أن يدخل فريقه استراحة ما بين الشوطين متأخرا في النتيجة، ليعادل الكفة قبل 9 دقائق من نهاية نصف المواجهة بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني تألق الجناح الشاب البديل ماركو أسينسيو وسجل هدفين متتاليين في غضون 9 دقائق، بالدقيقتين 47 و56 تحديدا، ليمنح بهما الفريق الملكي الفوز الأول في البطولة.

جدير بالذكر أن الفريقين خاضا اللقاء وسط غياب العديد من الأسماء البارزة ،على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا من جانب "بيانكونيري"، والبرازيلي مارسيلو والقائد سرخيو راموس في صفوف "الميرينغي".

ورفع الانتصار رصيد كتيبة جولين لوبيتيجي إلى ـ3 نقاط، في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بطل إيطاليا عند 5 نقاط في المركز الخامس.