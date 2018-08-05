واقعة ميلان تهزم سيطرة البارصا بكأس الأبطال

هسبريس ـ مُتابعة

نجح نادي "أ. سي. ميلانو" لكرة القدم، بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في خطف انتصار بهدف نظيف من نادي "إف. سي. برشلونة" الإسباني، على أرضية "ليفيس ستيديوم" بكاليفورنيا الأمريكية.

فوز الفريق الإيطالي على البارصا أتى ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، والهدف حمل توقيع المهاجم البديل أندري سيلفا إبان الوقت بدل الضائع في آخر المواجهة، تحديدا عند الدقيقة 93.

وعرفت المباراة سيطرة ميدانية كاتالونية بالكامل، لكن واقعية الميلان أفلحت في إحراز النقاط الثلاثة وإلحاق الخسارة ببرشلونة عند صافرة النهاية.