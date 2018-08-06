رحيل محتمل يقود مودريتش من الريال إلى الإنتر

هسبريس - إفي

أكدت صحيفة (لا غازيتا ديللو سبورت) الإيطالية أن لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش سيتحدث مع رئيس ناديه ريال مدريد فلورنتينو بيريز الأربعاء المقبل للحديث معه حول رحيله المحتمل إلى إنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة، فإن الريال لن يكون مستعدا للسماح برحيل مودريتش بسهولة، رغم أنه إذا طلب اللاعب الكراوتي من فلورنتينو ترك ريال مدريد فإنه لن يتمكن من رفض طلبه.

وفي هذه الأثناء، ينتظر إنتر ميلان نتيجة مباحثات مودريتش مع الريال قبل أن يبدأ مفاوضاته مع وكيل اللاعب.

وكان المدير الفني للإنتر، لوسيانو سباليتي، قد صرح حول احتمالية ضم مودريتش قائلا "أي لاعب في مستواه سيكون مهما لأي فريق ولنا أيضا".

ويمتد عقد مودريتش مع الريال حتى 2020 وفي حال رحيله سيفقد الملكي لاعبا آخر من العيار الثقيل هذا الصيف بعد رحيل النجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.