24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك (5.00)

  2. الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء (5.00)

  3. الكتاني: الدولة تسعى إلى "تبليد المدن" عوض "تحضير البادية" (5.00)

  4. الوضع الصحي يتسبب في اعتصام بأولاد مراح (5.00)

  5. مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رحيل محتمل يقود مودريتش من الريال إلى الإنتر

رحيل محتمل يقود مودريتش من الريال إلى الإنتر

رحيل محتمل يقود مودريتش من الريال إلى الإنتر
هسبريس - إفي
الاثنين 06 غشت 2018 - 03:35

أكدت صحيفة (لا غازيتا ديللو سبورت) الإيطالية أن لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش سيتحدث مع رئيس ناديه ريال مدريد فلورنتينو بيريز الأربعاء المقبل للحديث معه حول رحيله المحتمل إلى إنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة، فإن الريال لن يكون مستعدا للسماح برحيل مودريتش بسهولة، رغم أنه إذا طلب اللاعب الكراوتي من فلورنتينو ترك ريال مدريد فإنه لن يتمكن من رفض طلبه.

وفي هذه الأثناء، ينتظر إنتر ميلان نتيجة مباحثات مودريتش مع الريال قبل أن يبدأ مفاوضاته مع وكيل اللاعب.

وكان المدير الفني للإنتر، لوسيانو سباليتي، قد صرح حول احتمالية ضم مودريتش قائلا "أي لاعب في مستواه سيكون مهما لأي فريق ولنا أيضا".

ويمتد عقد مودريتش مع الريال حتى 2020 وفي حال رحيله سيفقد الملكي لاعبا آخر من العيار الثقيل هذا الصيف بعد رحيل النجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.