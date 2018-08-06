كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس

هسبريس - متابعة

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الهوس بين مشجعي يوفنتوس منذ الإعلان عن ضمه لدرجة نفاد كل القمصان التي طرحها النادي له في المتاجر وعبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة (توتوسبورت) أن اليوفي باع 55 ألف قميص في ثلاثة أسابيع فقط مقابل 6.3 ملايين يورو بمعدل قميصين كل دقيقة، ما يمثل رقما قياسيا لنادي السيدة العجوز.

وتابعت أن النادي سيحصل على ما بين 10 و12% من المبيعات.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات القمصان بنهاية العام ما بين 55 و65 مليون.