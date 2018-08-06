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الرئيسية | رياضة | كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس

كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس

كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس
هسبريس - متابعة
الاثنين 06 غشت 2018 - 01:43

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الهوس بين مشجعي يوفنتوس منذ الإعلان عن ضمه لدرجة نفاد كل القمصان التي طرحها النادي له في المتاجر وعبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة (توتوسبورت) أن اليوفي باع 55 ألف قميص في ثلاثة أسابيع فقط مقابل 6.3 ملايين يورو بمعدل قميصين كل دقيقة، ما يمثل رقما قياسيا لنادي السيدة العجوز.

وتابعت أن النادي سيحصل على ما بين 10 و12% من المبيعات.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات القمصان بنهاية العام ما بين 55 و65 مليون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الطنز البنفسجي الاثنين 06 غشت 2018 - 02:05
مللي قالوليه الشينوا اجي وخود شيك على بياض دير فيه الشيفر للي بغيتي كانو عارفين علاش.. مليار وربع نسمة الى غير الربع مهتم بالكرة الله يجعل البركة.
الكرة ولات حوايج اخرى من غير اللعب والتسجيل.
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