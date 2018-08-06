الأزمة المالية تلقي بظلالها على المنتخب الإيراني

هسبريس - متابعة

قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الأحد، إن الاتحاد عاجز عن دفع راتب المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش.

وكشف تاج عن عدم وجود مصادر مالية لإعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وألقى تاج باللوم على العقوبات الناجمة عن النزاع النووي مع الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وقال لوكالة الانباء الايرانية "إرنا": "نحن مدينون لكيروش بـ700 الف دولار (604 الف يورو)، ولكن لا نستطيع تحويل الاموال (له)".

ويحاول اتحاد الكرة الإيراني حل المشكلة بمساعدة وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال تاج الذي تعرض لأزمة قلبية عشية المباراة الأولى في مونديال روسيا: "إذا نجح الأمر، سنواصل العمل مع كيروش، إذا لم ينجح سنبحث عن بديل".

ولكن كيروش الذي قاد منتخب إيران للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قال إنه لا يتخيل البقاء في منصبه، بعد أن انتهى عقده الأسبوع الماضي.

وأكد تاج أن كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع منتخب كوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم إن منتخب بلاده يحتاج إلى لخمسة ملايين دولار للاستعداد لكأس آسيا، ولكن المبلغ غير متاح.