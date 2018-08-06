24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يغري "نجوم هوليود" بدعم الأعمال السينمائية الأجنبية
- القوات الفنزويلية تعلن "الولاء المطلق" لمادورو
- خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109
- موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة
- البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري
الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء (5.00)
الكتاني: الدولة تسعى إلى "تبليد المدن" عوض "تحضير البادية" (5.00)
- اعمارة يدشن توليه وزارة المالية بتوقيع أجور الموظفين قبل العيد - (82)
- قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب - (70)
- مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر - (68)
- بعد 20 سنة من التدريس .. أستاذ يفترش الأرض ويلتحف السماء - (64)
- الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأزمة المالية تلقي بظلالها على المنتخب الإيراني
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الأحد، إن الاتحاد عاجز عن دفع راتب المدرب البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش.
وكشف تاج عن عدم وجود مصادر مالية لإعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.
وألقى تاج باللوم على العقوبات الناجمة عن النزاع النووي مع الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وقال لوكالة الانباء الايرانية "إرنا": "نحن مدينون لكيروش بـ700 الف دولار (604 الف يورو)، ولكن لا نستطيع تحويل الاموال (له)".
ويحاول اتحاد الكرة الإيراني حل المشكلة بمساعدة وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال تاج الذي تعرض لأزمة قلبية عشية المباراة الأولى في مونديال روسيا: "إذا نجح الأمر، سنواصل العمل مع كيروش، إذا لم ينجح سنبحث عن بديل".
ولكن كيروش الذي قاد منتخب إيران للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قال إنه لا يتخيل البقاء في منصبه، بعد أن انتهى عقده الأسبوع الماضي.
وأكد تاج أن كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع منتخب كوريا الجنوبية.
من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم إن منتخب بلاده يحتاج إلى لخمسة ملايين دولار للاستعداد لكأس آسيا، ولكن المبلغ غير متاح.