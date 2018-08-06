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الرئيسية | رياضة | الترقب يسود مغادرة زياش لأياكس أمستردام

الترقب يسود مغادرة زياش لأياكس أمستردام

الترقب يسود مغادرة زياش لأياكس أمستردام
هسبورت - عمر الشرايبي*
الاثنين 06 غشت 2018 - 08:41

يستمر "مسلسل" الغموض والإثارة بخصوص موضوع انتقال اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، صوب وجهة أخرى، خلال مرحلة "المركاتو" الصيفي الجاري، حيث يظل الترقب لدى متتبعيه حول مصيره للموسم الكروي الذي يشرف على الأبواب.

بين الفينة والأخرى، يطل زياش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، ليتم التقاط بعض الإشارات من مقاطع "فيديو"، كما كان الشأن، خلال الساعات القليلة الماضية، حين ظهر لاعب "الأياكس" الحالي بـ"لوك" جديد، في لقطة إلى جانب صديقه، يظهر من خلالها بقميص به عبارة مكتوبة باللغة الإيطالية.

قبل أيام أيضا، عاد "مونتشي"، المدير الرياضي لنادي "آس روما" إلى فتح باب المفاوضات مع النادي الهولندي من أجل ضم زياش، بعد أن بلغت الأخيرة نفقا مسدودا خلال فترة سابقة، حتى أن تم استبعاد فرضية مغادرة اللاعب المغربي لمدينة أمستردام هذا الصيف.

إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي، قررت قبل أيام، سحب القميص رقم 10 من اللاعب المغربي حكيم زياش، ومنحه إلى الوافد الجديد تاديتش، ليعود زياش إلى حمل قميصه السابق رقم 22، وهو ما أقرنه البعض بافتراب رحيله عن الفريق الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عبّر عن رغبته في تغيير الأجواء، بعد خلافات مع الجماهير خلال الموسم المنصرم.

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