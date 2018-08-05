التجارتي يفوز بجائزة محمد السادس للكيك بوكسينغ

هسبريس من الرباط

أفلح البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، زكرياءالتجارتي، في الفور بحزام لقب الجائزة الدولية الكبرى للملك محمد السادس للكيك بوكسينغ في نسختها الرابعة.

التظاهرة الرياضية التي احتضنتها القاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون، عرفت تفوق وسيطرة البطل المغربي طيلة أطوار الجولات الثلاث التي خاضها ضد خصمه الإيطالي إندرسونبونات، في المباراة التي جمعت بينهما في فئة وزن أقل من 66 كيلوغراما.

بدوره، فاز البطل المغربي أيوب الحطي في فئة وزن أقل من 76 كيلوغراما بعد تغلبه على الفرنسي كيفن جيفروي بالضربة القاضية ضمن المباراة التي جمعت بينهما، وتمكن البطل المغربي أنس أعراس الذي تبارى ضمن فئة وزن أقل من 66 كلغ من هزم خصمه الفنلندي لوري سيوميلا.

وفي مباراة وزن أقل من 79 كيلوغراما، تمكن المغربي ياسين العواد من هزم مواطنه سهيل الطلحاوي، فيما انهزم البطل المغربي أحمد أوطلي في مباراته التي أجريت في وزن أقل من 69 كيلوغراما بالضربة القاضية أمام منافسه الهولندي مارسيلينو كيما، وخسرت البطلة المغربية هدى العنابي أمام نظيرتها الألمانية ايلا كرابيرهوسفي المباراة التي كانت مبرمجة ضمن فئة وزن أقل من 55 كيلوغراما.

واستطاع البطل الكويتي عبد الرزاق الغنيم الانتصار على المغربي أنور عبد اللاوي في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن فئة وزن أقل من 52 كيلوغراما، وانهزم المغربي أسامة ديدوح أمام خصمه جوسي سانطالاهتي من فنلندا خلال اللقاء الذي دار بينهما في وزن أقل من 86 كيلوغراما، في حين تعادل البطل عبد العالي الضعيف، ابن مدينة العيون، مع نظيره التركي كوتوكو حليل ابراهيم في المباراة التي جمعت بينهما في وزن أقل من 66 كيلوغراما.