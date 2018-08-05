الفساد يسجل أهدافا في مرمى كرة القدم العراقية

خليل جليل من بغداد*

منْعُ لاعبين من السفر، إقالة جهاز فني لمنتخب الناشئين، وانسحاب من دورة الألعاب الآسيوية المقبلة... هذه بعض أوجه الفساد في كرة القدم العراقية التي طفت إلى السطح في الأيام الماضية، بعد أعوام من تجذرها في اللعبة الشعبية.

في الأشهر الماضية، سلطت الأضواء بشكل أكبر على اللعبة في العراق، بعد القرار المنتظر منذ أعوام طويلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر المفروض على استضافة المباريات الرسمية في البلاد.

إلا أن الأعين في الأيام الماضية ركزت بشكل أكبر على مظاهر تزوير في اللعبة التي يتابعها العراقيون بشغف كبير؛ ما دفع برياضيين ومسؤولين إلى التحذير من تبعات عدم مواجهة هذه المظاهر في بلاد ينخرها الفساد حتى العظم، وصنفت في المركز 168 (من أصل 180) بين الدول الأكثر فسادا، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2017.

أول الضحايا كان الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين الذي وصل إلى مطار بغداد في طريقه إلى عمان للمشاركة في مسابقة لدول غرب آسيا للاعبين ما دون 16 عاما. تبين لسلطات المطار أن تسعة لاعبين على الأقل يستخدمون وثائق مزورة الهدف منها إخفاء عمرهم الحقيقي.

أكدت هذه الحادثة ما تداوله منذ فترة ناشطون عراقيون في مكافحة الفساد؛ إذ نشروا عبر الإنترنت أن عددا من لاعبي منتخب الناشئين تخطوا الثامنة عشرة من العمر، بدليل اقتراعهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي لا يحق لمن دون هذا العمر المشاركة فيها.

ولتفادي غرامة تصل إلى 30 ألف دولار في حال الانسحاب من مسابقة غرب آسيا، أشرك الاتحاد العراقي منتخب الأشبال (دون 14 عاما) بدلا من الناشئين الذي تكشفت فضيحته في مطار بغداد يوم 30 يوليو المنصرم.

غرامة 100 ألف دولار

بعد يومين، أعلن الاتحاد العراقي بشكل مفاجئ عدم مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا بدءا من 18 غشت الجاري. وفي حين كان السبب المعلن عدم الاستعداد الكافي ورفض أندية السماح للاعبيها الالتحاق بالمنتخب، يسود اعتقاد أن السلطات الكروية، وبعد أزمة منتخب الناشئين، أرادت تفادي فضيحة أخرى.

وذكر الاتحاد في بيان أن "عدم الاستعداد الجيد ورفض ناديي النفط والقوة الجوية، اللذين ينتظران استحقاقا في بطولة الأندية العربية، التحاق لاعبيهما بصفوف المنتخب الأولمبي، وراء الانسحاب من مسابقة كرة القدم".

إلا أن الناشطين الذين تحدثوا عن تزوير أعمار لاعبي منتخب الناشئين أشاروا إلى وجود حالات مماثلة في المنتخب الأولمبي (دون 23 عاما)، قد تطال 17 لاعبا من أصل تشكيلة اللاعبين الـ 23.

كما أن مسؤولين في الناديين اللذين ذكرهما بيان الاتحاد، أكدوا عدم رفضهم التحاق اللاعبين بالمنتخب.

وقال مدرب فريق النفط، حسن أحمد، لوكالة فرانس برس: "نحن لم نمنع لاعبينا من الالتحاق (...) لدينا ثلاثة لاعبين التحقوا بمعسكر المنتخب في أربيل وخاضوا مباراتين وديتين أمام الأولمبي الإيراني، ونهتم كثيرا بالتحاق اللاعبين بصفوف أي منتخب لأن ذلك يمنحهم الثقة والتجربة والخبرة".

وأضاف: "الشارع الرياضي العراقي يعرف جيدا أسباب الانسحاب من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية"، وأن ذلك مرده إلى "الخوف من اكتشاف حالات تزوير جديدة قد تجتاح صفوف المنتخب الأولمبي وتجنب هزة ثانية بعد حادثة منتخب الناشئين".

وأشار إلى أن هذا التخوف لم يعد محليا فقط، "بل من الخارج (أيضا)، فالمنتخبات التي تواجه منتخباتنا ضمن بطولات الفئات العمرية القارية بدأت تتقصى أعمار لاعبي المنتخبات العراقية".

وأعربت اللجنة الأولمبية العراقية عن قلقها حيال قرار الانسحاب، متخوفة من أن يؤدي إلى فرض غرامة مالية قاسية. وقال رئيسها، رعد حمودي، لفرانس برس: "للأسف، نتوقع فرض غرامة على العراق قد تصل إلى 100 ألف دولار وحرماننا من المشاركة في مسابقة كرة القدم للدورة المقبلة".

"ثقافة التزوير"

منتخب آخر من الفئات العمرية كان أيضا ضحية هذه المخاوف، هو منتخب الشباب (دون 19 عاما) الذي سيخضع لـ "إعادة هيكلة" وتدقيق قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2018 التي تقام أواخر العام.

وقال المدير الإداري للمنتخب جليل صالح: "قررنا إعادة هيكلة المنتخب واختيار قائمة جديدة. سندقق في وثائق اللاعبين وجوازات سفرهم وسنتابعها في كل الدوائر الصادرة منها (...) الآن سنتابع ونراقب تلك الجوازات".

وبحسب النجم السابق لكرة القدم كريم صدام، فالاتحاد العراقي للعبة "يحاول بأي شكل وبأي ثمن أن تحقق المنتخبات إنجازا ونجاحا يحسب له؛ لذلك يغض الطرف عن وجود لاعبين مزورين مع منتخباته".

وأضاف اللاعب الذي خاض غمار مونديال 1986 مع المنتخب: "عندما تحقق المنتخبات الإنجازات في ظل وجود لاعبين بأعمار غير حقيقية، يعطي الاتحاد رسالة إلى الآخرين، خصوصا المعترضين على عمله، بأنه نجح في مهامه، وهذا بالطبع يخفف من التوتر" الذي يشوب علاقته مع أطراف رياضية عدة في البلاد، بحسب الدولي السابق.

بعيدا من الخلافات الآنية، يعتبر الإعلامي العراقي زيدان الربيعي أن الفساد، لا سيما لجهة تزوير الأعمار، متجذر في الرياضة العراقية.

ويقول إن ذلك يعتبر "جزءا من ثقافة التزوير الشائعة الآن في المجتمع العراقي التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي" لمواجهة الحصار الدولي الذي فرض على البلاد في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

ويضيف: "في تلك الفترة، ظهرت عملية تزوير العملة ثم تزوير الوثائق الرسمية، سواء كانت جواز سفر أو وثيقة الخدمة العسكرية، ووصل التزوير حتى إلى صناعة المواد الغذائية محليا. والإقدام على تزوير أعمار اللاعبين جزء من هذه اللعبة التي لم تتعامل معها السلطات بما هو مناسب".