غراندي يقود "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة

هسبريس - إفي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار الحكم كارلوس ديل ثيرو غراندي لإدارة مباراة "كأس السوبر" بين برشلونة وإشبيلية، مساء الأحد المقبل، على ملعب طنجة الكبير.

وسيكون صاحب الـ42 عاما، الحاصل على الشارة الدولية منذ 2013، هو المسؤول عن إدارة أولى مواجهات الموسم الجديد لكرة القدم في إسبانيا، والتي تعد الأولى في تاريخ البطولة التي تقام خارج أراضي المملكة الإيبيرية.

ويشارك برشلونة، الذي يحمل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، 12 مرة بفارق لقبين عن ريال مدريد، في اللقاء بصفته بطلا لليغا الموسم الماضي، بينما يشارك الفريق الأندلسي باعتباره وصيفا لبطل الكأس، حيث خسر النهائي أمام البرصا، أيضا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بخماسية نظيفة.

وسيسعى لاعبو إرنستو فالفيردي لإضافة اللقب الـ13 لخزائنهم، بينما يطمح كبير إقليم الأندلس لرفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد 11 عاما من أول مرة كانت على حساب ريال مدريد.