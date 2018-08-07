24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار (5.00)

  2. "التوحيد والإصلاح" تفصل الدعوي عن السياسي (5.00)

  3. أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا (5.00)

  4. العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة‎ (5.00)

  5. قتيلان وجريحان في حادثتين بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | غراندي يقود "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة

غراندي يقود "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة

غراندي يقود "السوبر الإسباني" في ملعب طنجة
هسبريس - إفي
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 01:10

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار الحكم كارلوس ديل ثيرو غراندي لإدارة مباراة "كأس السوبر" بين برشلونة وإشبيلية، مساء الأحد المقبل، على ملعب طنجة الكبير.

وسيكون صاحب الـ42 عاما، الحاصل على الشارة الدولية منذ 2013، هو المسؤول عن إدارة أولى مواجهات الموسم الجديد لكرة القدم في إسبانيا، والتي تعد الأولى في تاريخ البطولة التي تقام خارج أراضي المملكة الإيبيرية.

ويشارك برشلونة، الذي يحمل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، 12 مرة بفارق لقبين عن ريال مدريد، في اللقاء بصفته بطلا لليغا الموسم الماضي، بينما يشارك الفريق الأندلسي باعتباره وصيفا لبطل الكأس، حيث خسر النهائي أمام البرصا، أيضا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بخماسية نظيفة.

وسيسعى لاعبو إرنستو فالفيردي لإضافة اللقب الـ13 لخزائنهم، بينما يطمح كبير إقليم الأندلس لرفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد 11 عاما من أول مرة كانت على حساب ريال مدريد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.