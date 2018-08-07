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كُتّاب وآراء
الحارس المصري عصام الحضري يعتزل المنتخب
أعلن الحارس المصري عصام الحضري، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده لكرة القدم بعد مسيرة حافلة دامت اكثر من 22 سنة.
وقال الحضري صاحب 45 عاما، في بيان، "لكل بداية نهاية، هذه سنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل قررت اعتزال اللعب الدولي".
وأضاف: "ابعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب".
وكان الحضري قد شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال "روسيا 2018"، حيث بات بعد خوضه المباراة الأخيرة لفريقه في دور المجموعات، ضد منتخب السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم.
ودافع الحارس المخضرم عن ألوان منتخب مصر في 159 مباراة دولية، وساهم في قيادة منتخب بلاده الى احراز كأس إفريقيا للأمم 4 مرات، في أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 2007.
كما أحرز ثمانية ألقاب في الدوري المصري وأربعة في الكأس والكأس السوبر، وثلاثة القاب في دوري أبطال افريقيا. وخاض تجربة في 2008 مع نادي سيون السويسري، قبل العودة في العام التالي إلى الاسماعيلي.
وتنقل بعد ذلك بين أندية مصرية ونادي المريخ السوداني، وعاد في صيف 2015 إلى وادي دجلة المصري، بعد تجربة أولى معه في العام السابق. كما دافع عن ألوان نادي التعاون السعودي عام 2017 قبل انضمامه الى الاسماعيلي المصري في يوليوز الماضي.