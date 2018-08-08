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الرئيسية | رياضة | شبهة الفساد توقف حكامًا أفارقة 10 سنوات

شبهة الفساد توقف حكامًا أفارقة 10 سنوات

شبهة الفساد توقف حكامًا أفارقة 10 سنوات
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:28

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، توقيع عقوبات قاسية ضد مجموعة من الحكام لتورطهم في قضايا فساد.

وقال الاتحاد القاري للعبة عبر موقعه الإلكتروني، "بعد خضوع مجموعة من الحكام للتحقيقات معهم من قبل الاتحاد الإفريقي لتورطهم في قضايا فساد، تم توقيع عقوبات على مجموعة منهم".

وأضاف البيان "تقرر إيقاف مدى الحياة للحكم الغاني المساعد دافيد لاريا، بالإضافة إلى إيقاف 10 سنوات لكل من: لاثبريدج ريجينالد، نوانتيرري إريك، فلايشر سيسل، ويدراوجو داوود، ساليفو مالك، اكونجايم تيريزا، ويلينجتون جوزيف، وجميعهم من غانا".

كما أصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مؤقت للأسماء التالية لحين التحقيق معهم وهم: بيلو عبودو (بنين)، بابا لينو (غينيا)، أديريتو ماريدا سيلفا (غينيا بيساو)، وداودا جوي (السنغال)، ونككونكو ميسي، يامبا أرماند جيلداس، وبليز بوتامبا (الكونغو).

ولم يكشف الاتحاد القاري للعبة عن ماهية قضايا الفساد المتورط فيها الحكام بالقارة السمراء.

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