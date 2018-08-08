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كُتّاب وآراء
تشيلسي يتعاقد مع "كيبا" أغلى حارس في العالم
أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم الأربعاء، انتقال حارس مرماه كيبا أريسابالاغا، إلى فريق تشلسي الإنجليزي، بعد قيام اللاعب بتفعيل البند الخاص بتحرير عقده والبالغ 80 مليون يورو (93 مليون دولار أميركي) ليصبح أغلى حارس في التاريخ، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
ويأتي انتقال أريسابالاغا (23 عاما) إلى تشلسي، ليحل بدلا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المتوقع انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني.
وسيصبح الحارس الشاب أريسابالاغا، أغلى حارس مرمى في التاريخ، متفوقا على حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، الذي التحق منتصف يوليوز الماضي بفريق ليفربول الإليزي مقابل 72,5 مليون أورو قادما من روما الايطالي.