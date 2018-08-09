الركراكي: كل الفِرق تريد التتويج بالبطولة المغربية

هسبورت - محمد فنڭار*

اعْترف وليد الركراكي، مدرب اتحاد الفتح الرياضي، بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الاحترافي، في ظل رغبة عدد كبير من الأندية في التتويج به هذا الموسم.

وأقر الركراكي، في تصريح لـ"هسبورت"، بأن الدوري هذه السنة سيعرف منافسة قوية بين مجموعة من الفرق، إذ يتابع استعداداتها وتصريحات بعض المسؤولين واللاعبين الذين يبدون فيها رغبتهم بالتتويج بلقب البطولة؛ وهو أمر يصعب مأمورية الفتح الرياضي.

وأكّد مدرب "FUS" أنه يتوفّر على مجموعة جيدة بعد إبرام أربعة تعاقدات تعزّز التركيبة البشرية، إثر مغادرة بعض الأسماء إلى فرق أخرى.

وفي هذا السياق، يرى وليد الركراكي أن الفريق، الذي يشرف على تدريبه، يتكوّن من شبابون يملك القدرة على التميّز في البطولة، وتجربته في السنوات الماضية ستتيح له تشكيل فريق جيّد.

وأوضح المتحدث، أيضا، أن الفريق أبرم تعاقدات على المقاس وفي مراكز الخصاص؛ لكن لا تضاهي انتدابات الوداد والرجاء الرياضيين، حيث يوجد لاعبان أو ثلاثة في مركز واحد؛ وهو أمر مهم لتفادي الإصابات أو الإرهاق في نهاية الموسم.

وختم الركراكي تصريحه بالقول إنه متفائل بشأن مستقبل الفريق، وسيكمل المشروع الذي يعمل عليه لموسم إضافي، خصوصا أن الإدارة توفّر جميع الظروف وتساعد على الاشتغال بشكل جيد؛ وهو ما سيثمر عن نتائج إيجابية في المستقبل.

جدير بالذكر أن اتحاد الفتح الرياضي ينافس هذا الموسم على كأس العرش والبطولة الاحترافية، بعدما ضيّع السنة الماضية المركز الثالث المؤهّل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأقصي من الدور التمهيدي للبطولة العربية.

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