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كُتّاب وآراء
إدارة نادي المولودية تستعد لـ"قسم الكبار" بوجدة
أبرز رئيس فريق مولودية وجدة لكرة القدم، محمد هوار، ضرورة بذل مزيد من الجهود في ما يتعلق بالتكوين والتأطير، وذلك لتطعيم الفريق الأول وتوسيع قاعدة الممارسين بالنادي.
وأوضح هوار، خلال الجمع العام العادي للفريق برسم الموسم الرياضي 2017 – 2018، الذي انعقد اليوم الأربعاء في وجدة، أنه في سياق تعزيز هذه الجهود، جرى تعيين الإطار الوطني محمد مرسلي مديرا للتكوين بالنادي، وأوكلت إليه مهمة اختيار الطاقم التقني الذي سيشتغل إلى جانبه.
وأكد، في هذا الصدد، سعي الفريق إلى الحفاظ على مكانته ضمن القسم الوطني الأول، لافتا الانتباه إلى أنه، بمجرد انتهاء البطولة، جرى تجديد الثقة في الإطار الوطني عبد العزيز كركاش وتم الشروع في التهييء للموسم المقبل، لا سيما من خلال انتداب مجموعة كبيرة من اللاعبين.
وقال رئيس النادي إنه لتحقيق الأهداف المسطرة على المدى البعيد، والمتمثلة في جعل المولودية الوجدية مؤسسة قائمة الذات ومهيكلة على جميع المستويات، "علينا أن نضع اليد في اليد للحفاظ على الإرث التاريخي للفريق"، بتعبيره.
وبالمناسبة، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم الموسم الرياضي 2017 – 2018، وبلغت المداخيل الإجمالية 11.7 ملايين درهم، فيما وصلت المصاريف الإجمالية إلى 12.5 ملايين درهم، بحسب ما ورد في وثيقة التقرير المالي.
إثر ذلك، انعقد جمع عام استثنائي للنادي تم خلاله تفويض رئيس الفريق لمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل إحداث شركة رياضية، تماشيا مع القانون رقم 09-30.
وصعد فريق المولودية الوجدية، الذي توج بلقب بطولة المغرب في العام 1975، إلى القسم الوطني الأول نهاية الموسم الماضي، محتلا المركز الأول برصيد 60 نقطة، وذلك برسم البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" للقسم الثاني.
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تعليقات الزوّار (1)
وحداري من المرتزقة المتسلطين