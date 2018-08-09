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الرئيسية | رياضة | تشيلسي يستعير خدمات كوفاستيش من "الميرينغي"

تشيلسي يستعير خدمات كوفاستيش من "الميرينغي"

تشيلسي يستعير خدمات كوفاستيش من "الميرينغي"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 غشت 2018 - 20:57

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، ضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة عام.

وقال كوفاسيتش (24 عاما) لدى وصوله ملعب "ستامفورد بريدج" : "انا سعيد حقا متحمس لوجودي في تشيلسي. هذا شعور رائع. سأحاول بذل أقصى ما في وسعي من أجل النادي. إنه دوري جديد بالنسبة لي، البداية دائما صعبة ولكنني أثق في أن المدرب وزملائي الجدد سوف يساعدونني وأنا اتطلع لموسم عظيم".

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لتشيلسي، مارينا جراندوفسكايا، ضمن تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: "نحن سعداء للغاية باستقبال ماتيو في أسرة تشيلسي. هو لاعب رائع يناسبنا هذا الموسم. أسلوبه يتفق مع الطريقة التي يرغب (المدرب الإيطالي) ماوريسيو (ساري) في اللعب بها ونحن متأكدون من أنه سيثبت قيمته للنادي".

وكان كوفاسيتش قد انتقل إلى "الميرينغي" في 2015، قادما إلى العاصمة الإسبانية مدريد من نادي إنتر ميلانو الإيطالي.

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