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كُتّاب وآراء
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رونالدو يرغب في انضمام مارسيلو إلى يوفنتوس
الخميس 09 غشت 2018 - 16:50
ذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا ليوفنتوس، يرغب في انتقال مارسيلو، زميله السابق في ريال مدريد، إلى نادي "السيدة العجوز".
وأفادت صحيفة "توتوسبورت" بأن البرازيلي مارسيلو على اتصال دائم بالبرتغالي كريستيانو الذي يبلغه برغبة الجهاز الفني في ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتؤكد الصحيفة أن مارسيلو، وعمره 30 عاما، لديه رغبة في الانتقال للعب مع صديقه كريستيانو مجددا، وأن النجم الجديد لـ"اليوفي" يصر على ضم زميله السابق في "النادي الملكي".
وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات يوفنتوس حول ضم مارسليو تتوقف على رحيل الظهير الأيسر أليكس ساندرو عن الفريق نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - صقر الخميس 09 غشت 2018 - 17:12
يعد مارسيلو الخادم المطيع لرونالدو فهو الممول الرسمي لأهداف رونالدو وحامل الكرة بعد تسجيل هاتريك من الطون
2 - لا عليك الخميس 09 غشت 2018 - 17:23
على ما يبدو رونالدو يريد أن يفرغ الريال من أجود لاعبيه لصالح السيدة العجوز هذه هي نتائج سياسة بيريز الذي تنكر لجميل رونالدو الذي لولاه لما تمكنت الريال من حصد الكثير من الألقاب وفي مقدمتها عصبة الأبطال لو كنت مكان بيريز للبيت طلب رونالدو بدون تفكير لا أعتقد أن الريال ستتمكن من حصد أي لقب في ظل غياب لاعب كبير اسمه رونالدو الهم الذي سيحمله رئيس النادي هو البحث عن بديل رونالدو وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في الوقت الحالي لتمسك معظم الأندية بلاعبيه صانعي الفارق في المباريات وفي مقابل ذلك سيكون للسيدة العجوز القدرة على التألق أوروبيا هذه المرة وسنرى ذلك بإذن الله مع انطلاق عصبة الأبطال الأوروبية ستلعب اليوفي النهائي بلا منازع وستحصد اللقب بوجود كرستيانو وبقية اللاعبين المميزين هذا الموسم
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