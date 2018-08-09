رونالدو يرغب في انضمام مارسيلو إلى يوفنتوس

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا ليوفنتوس، يرغب في انتقال مارسيلو، زميله السابق في ريال مدريد، إلى نادي "السيدة العجوز".

وأفادت صحيفة "توتوسبورت" بأن البرازيلي مارسيلو على اتصال دائم بالبرتغالي كريستيانو الذي يبلغه برغبة الجهاز الفني في ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتؤكد الصحيفة أن مارسيلو، وعمره 30 عاما، لديه رغبة في الانتقال للعب مع صديقه كريستيانو مجددا، وأن النجم الجديد لـ"اليوفي" يصر على ضم زميله السابق في "النادي الملكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات يوفنتوس حول ضم مارسليو تتوقف على رحيل الظهير الأيسر أليكس ساندرو عن الفريق نفسه.