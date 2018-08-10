المغربي أزارو يطالب الأهلي بنصف مليون دولار

هسبورت - أمال بلحاج*

كَشفت تقارير صحافية مصرية أن اللاعب المغربي وليد أزارو قد طلب من نادي الأهلي المصري، الذي يحمل قميصه، الرفع من القيمة المالية للعقد الذي يربطه به، بعد ارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات، وحرمانه من الانتقال إلى الدوري الصيني خلال الفترة الماضية بقيمة مالية ضخمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن وليد أزارو أخبر المسؤولين بضرورة الرفع من منحة التعاقد إلى نصف مليون دولار سنويا، بعدما خصّص نادي هبي فورتشن الصيني 9 ملايين دولار مقابل الظفر بصفقته، قبل أن تفشل المفاوضات بين الناديين، فيما حصل اللاعب على وعود من الأهلي لتعديل عقده، إلا أنها لم تُفعّل بعد، خصوصا وأن الإدارة قد أعلنت حالة "التقشف" هذا الموسم.

وينص عقد أزارو مع الأهلي على حصوله على مبلغ 300 ألف دولار في الموسم الأول، والمبلغ نفسه في الموسم الثاني، ثم 350 ألف دولار في السنة الثالثة، و400 ألف دولار في آخر موسم له رفقة "نادي القرن" بإفريقيا.

وبصم الدولي المغربي على انطلاقة جيّدة مع بداية الدوري المصري رفقة نادي الأهلي المصري؛ إذ سجل أول أهدافه هذا الموسم أمام النادي المصري، معلنا عن عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة التي كانت قد ألمّت به، فيما حظي بإعجاب "الجمهور الأهلاوي" الذي سعد بتسجيله، بعيدا عن معاناة الموسم الماضي وتضييعه للعديد من الفرص السانحة للتسجيل.

واعترف جمهور الأهلي المصري بإمكانيات اللاعب وليد أزارو، معتبرا أنه المهاجم "رقم واحد" داخل المجموعة، خصوصا وأنه يمتاز بالسرعة في الأداء، كما بإمكانه التأقلم مع أي مدرب وتنفيذ خططه بشكل سليم، فيما لاحظ البعض الآخر تطور مستواه بشكل كبير مقارنة مع الموسم الماضي.

هداف الدوري المصري للموسم الماضي، وليد أزارو، عبّر عن سعادته بتسجيل أول أهدافه هذا الموسم، مؤكدا أنه لا يفكّر حاليا في التتويج بلقب الهداف هذه السنة بقدر ما يهمه تنفيذ تعليمات المدرب وخدمة مصلحة المجموعة لتحقيق نتيجة الانتصار.

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