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الرئيسية | رياضة | الحارس كورتوا: حققت حلمي بالانتقال لريال مدريد

الحارس كورتوا: حققت حلمي بالانتقال لريال مدريد

الحارس كورتوا: حققت حلمي بالانتقال لريال مدريد
هسبريس - إفي
الخميس 09 غشت 2018 - 13:32

أكد حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، اليوم الخميس، أنه بانتقاله لصفوف ريال مدريد حقق حلما كان يراوده منذ أن كان طفلا.

كورتوا، في بداية كلمته أثناء تقديمه رسميا في المقصورة الشرفية بملعب "سانتياغو بيرنابيو، قال: "حققت حلمي بالوصول إلى ريال مدريد. لا يمكنكم تخيل مدى سعادتي".

"من يعروفنني فقط يعلمون قدر الجهد الذي بذلته للوصول إلى هنا، ومدى المسؤولية والفخر الذي يمثله الانضمام لأفضل ناد بالعالم"، يزيد كورتوا.

وانضم الحارس البلجيكي، صاحب الـ26 عاما، إلى الريال قادما من تشيلسي الإنجليزي، حيث وقع مع "الملكي" عقدا للمواسم الستة المقبلة.

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