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الرئيسية | رياضة | أبو زعيتر يعرف منافسه في"قتال الشجعان" بطنجة

أبو زعيتر يعرف منافسه في"قتال الشجعان" بطنجة

أبو زعيتر يعرف منافسه في"قتال الشجعان" بطنجة
هسبورت - محمد فنڭار*
الخميس 09 غشت 2018 - 22:08

تَعرّف البطل العالمي في رياضة القتال المختلط المغربي عثمان أبو زعيتر على خصمه في بطولة "قتال الشجعان brave 14"، المقرّر إقامتها في طنجة يوم 18 من شهر غشت الجاري.

وكشف منظّمو الدورة الأولى من نوعها في المغرب وإفريقيا عن "نزال السهرة" بين أبو زعيتر والصربي دانيال كوكورا، إذ اعتمدوا هذه المبارزة كآخر نزال في الليلة، وقبلها ستقام مجموعة من النزالات بين "مقاتلين" من مختلف الدول.

وستتضمن الليلة الرياضية إقامة مواجهات رئيسية؛ أبرزها النزال في وزن الريشة بين الكندي جيريمي كينيدي، صاحب السجل الحافل بـ11 انتصارا مقابل تعادل وحيد، والإيطالي دانييل بيلو، صاحب عشرة انتصارات وتعادل وحيد مقابل هزيمتين، إلى جانب النزال الذي سيجمع بين الأمريكي سيدني ويلر والفرنسي عبدول عبد الغريموف، والمواجهة بين البرازيلي فيليبي إيفرين والفرنسي آرنولد كيرو، والمواجهة بين الروسي فيليموراد الخاسوف والأمريكي شون سانتيا، والنزال بين الروسي إيكر أليسكيروف والسويدي دييغو غونساليس.

وستبث المنافسات مباشرة عبر "StarSat" و"VodaCom" في قارة إفريقيا، و"أبو ظبي سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"كومبات" في البرازيل، و"FloCombat" في الولايات المتحدة الأميركية، و"Fite TV" في أميركا الشمالية وأوروبا.

جدير بالذكر أن ريع التذاكر سيعود إلى جمعيات تنشط في مجال حقوق الطفل والأسرة. كما سيتم توقيع اتفاقية من أجل السماح لبعض الأبطال المغاربة بتطوير مهاراتهم في فنون القتال، إلى جانب الاستفادة من دورات تكوينية للاحتكاك في البحرين شهر نونبر المقبل، والهدف منها تقريب هذه الرياضة من الشباب المغربي، والبحث عن خلف قوي يحمل المشعل مستقبلا.

ولبطل العالمي عثمان أبو زعيتر هو مقاتل فنون قتال مختلطة "MMA"، وبطل ألمانيا في الملاكمة التايلاندية، وهو شقيق المتوّج بلقب أحسن رياضي في ألمانيا وبطلها في فنون القتال المختلطة للوزن المتوسط سنة 2015.

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