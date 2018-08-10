بوفال جاهز للمشاركة مع لاعبي سيلتا فيغو ضد ماينز

هسبريس - إفي

حصل الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني، اعلى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في المباريات، وذلك بعد إنهائه التدريبات بشكل طبيعي.

وبهذا أصبح اللاعب متاحا أمام مدرب الفريق، أنطونيو محمد، للمواجهة المقررة غدا السبتمام فريق ماينز الألماني، وهي مقابلة ودية ضمن استعدادات الناديين للموسم الجديد.

ومن الممكن أن يظهر اللاعب السابق لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، الذي عانى من التواء في الكاحل نهاية يوليوز الماضي خلال التدريبات، لأول مرة بقميص الفريق الإسباني قبل افتتاح مسابقة الدوري الإسباني بلقاء ضد إسبانيول برشلونة.