رابطة مشجعي نادي إشبيلية تفتح مقرها في طنجة

هسبريس ـ إفي

ستفتتح رابطة مشجعي نادي إشبيلية، الوحيدة في المغرب وعموم شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مقرها الجديد بعد غد الأحد في طنجة.

ويأتي الموعد احتفالا بمباراة "كأس السوبر" الإسباني بين إشبيلية وبرشلونة، في الملعب الكبير بمدينة البوغاز، بحضور رئيس النادي الإسباني بيبي كاسترو.

وعلى الرغم من وجود الرابطة "كابو سبارتل"، منذ عام 2006، إلا أن حضورها كان قليلا للغاية مقارنة برابطتي مشجعي ريال مدريد وإف.سي. برشلونة.

وأوضح رئيس الرابطة، عبد العزيز أكالاي نصيري، ضمن تصريح لـ"إفي" أن مباراة "سوبير كوبّا" سمحت للعديد من مشجعي إشبيلية بالتعرف على بعضهم البعض، وفي وقت قليل ازداد عددهم من 127 إلى 400 مشجع.

وأكد نصيري أن المشجعين يتواجد أغلبهم في مدينة طنجة، ولكنهم يتواجدون أيضا في مدن الصويرة وفاس والناظور وأكادير، وتمنى أن يحضر الكثيرون منهم المباراة رغم ارتفاع أسعار التذاكر بالنسبة للشعب المغربي، حيث تتراوح أسعارها بين ما يعادل 33 و190 يورو.