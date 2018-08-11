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كُتّاب وآراء
أزيد من 5 ملايين أورو تقود النصيري إلى ليغانيس
حَسمت إدارة نادي "ليغانيس" الإسباني مفاوضاتها مع نظيرتها في مالقة من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري.
وعلمت "هسبورت" من مصدر مقرّب من اللاعب المغربي أن الأخير حسم اختياره بالانتقال إلى "ليغانيس" في صفقة بلغت 5،5 ملايين يورو، علما أن مسؤولي الفريق وضعوا النصيري ضمن أولوياتهم لمرحلة "المركاتو" الصيفي، وذلك قبل مشاركة اللاعب مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا.
المصدر ذاته أرجع سبب تفضيل المهاجم السابق لفريق "مالقة" إلى رغبته في عدم تغيير الأجواء الإسبانية على الرّغم من توصله بعروض أبرزها من ناديَي فولهام وواتفورد، إلا أن سوق الانتقالات إلى الدوري الإنجليزي أغلقت أول أمس الخميس.
جدير بالذكر أن يوسف النصيري، الذي شارك في 26 مباراة في الدوري الإسباني وكأس الملك مع فريق "مالقة"، أحرز أربعة أهداف، كما لعب العديد من المباريات مع فريق فئة الأمل بحكم عدم تجاوز سنه 21 عاما.
وكان اللاعب المغربي يرغب في الاستمرار مع فريقه "الأندلسي"، تحت قيادة المدرب خوان رامون مونيز، إلى جانب الثلاثي المغربي الملتحق حديثا بالنادي، حارس المرمى منير المحمدي، وبدر بولهرود،القادم من الفتح الرياضي واللاعب الواعد عبد الكبير عبقار، إلا أن رغبة مسؤولي النادي، الممارس في دوري الدرجة الثانية، في إنعاش خزيته المادية عجّلت بتسريح خريج "أكاديمية محمد السادس".