أنصار بروسيا دورتموند يرصدون إيجابيات حكيمي

هسبورت - محمد فنڭار*

وَضع موقع أنصار فريق "بروسيا دورتموند" الألماني تساؤلات عديدة حول إمكانية الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع الفريق المعار من ريال مدريد الإسباني، تقديم الإضافة المرجوة خلال هذا الموسم في الدوري الألماني.

وأعد "Echteliebe" تقريرا خاصا بحكيمي وأسلوب لعبه في الجهة اليمنى من الدفاع، حيث وصفته بـاللاعب الحيوي والقوي من ناحية المواجهات الفردية مع المهاجمين، وله القدرة على تغطية الرواق الأيمن والصعود والعودة من الهجوم إلى الدفاع بشكل سريع.

وأقر موقع الأنصار بتميز اللاعب المغربي على مستوى مركزه عالميا، إذ أثنوا على موهبته مقارنة مع باقي أقرانه، متحججين بظهوره اللافت للأنظار في وقت وجيز من شبان فريق "ريال مدريد" إلى فريق الكبار بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وتطوره رهين بمدى قدرته على الاندماج مع طريقة لعب المدرب السويسري لوسيان فافر، وأسلوب الدوري الألماني بشكل عام.

وقارن المصدر نفسه بين عطاء الدولي البولوني لوكاس بيشتشيك في الجهة اليمنى وحكيمي، وأعطت امتيازا كبيرا للدولي المغربي من خلال أرقام مراوغاته الناجحة بنسبة تفوق 86% وبمعدل 2.4 في المباراة، إلى جانب قطعه الكرة وتدخلاته الناجحة بنسبة 2.3، في حين لم يتجاوز اللاعب البولوني نسبة 2.1.

وأثنى ميشيل زورك، المدير الرياضي للنادي الألماني، على الوافد الجديد على الـBVB، قائلا في تصريح للموقع الرسمي للنادي عند التعاقد معه، إن "أشرف حكيمي لاعب شاب، يتميّز بالحيوية، كما لعب لفريق ريال مدريد وفي صفوف المنتخب الوطني المغربي على أعلى مستوى".

ومعلوم أن سجل اللاعب المغربي أشرف حكيمي، يحتفظ فيه بخوض تسع مباريات ضمن الدوري الإسباني للدرجة الأولى "الليغا"، بقيادة المدرب الإسباني زين الدين زيدان، خمس مناسبات في كأس ملك إسبانيا ومناسبتان في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي، كما شارك رفقة "الأسود" في المباريات الثلاث لنهائيات كأس العالم، التي أقيمت في روسيا أخيرا.

وسيكون حكيمي مطالبا باستغلال فرصة لعبه لفريق مرجعي في "البوندسليغا" والذي عادة ما يمنح الفرصة كاملة للاعبين الشباب، وهو ما يمكن أن يخدم أشرف في حال رغبته في العودة إلى ريال مدريد أكثر صلابة ومناعة، بعد موسمين.

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