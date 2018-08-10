الوداد يقترب من إنهاء "أزمة" اللاعبين الأجانب

هسبورت - آمال لكعيدا*

كشف مصدر وثيق الاطلاع أن اللاعب البوركينابي محمد واتارا، قد فسخ عقده مع نادي الوداد البيضاوي بالتراضي منذ 8 يوليوز الماضي، وأن لا شيء بات يربطه بالنادي "الأحمر"، على عكس ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الاتفاق تم بشكل ودي بعد أن تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.

وأضاف مصدر "هسبورت"، الذي زود الصحيفة بوثيقة فسخ العقد أن المدافع، الذي لعب الموسم الماضي في صفوف الفريق البيضاوي وخاض معه المنافسة الإفريقية التي توج بها الوداد، قبل أن تتم إعارته لفريق الراسينغ البيضاوي، أنه مستغرب من وضع الوداد في قفص الاتهام، ورمي مسؤولي الفريق بـ"استعباد" اللاعبين، في وقت تم إنهاء أي ارتباط باللاعب.

وأوضح المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوداد لم تعد تربطه أي علاقة باللاعب المذكور بعد أن خرج في فترة سابقة من مفكرة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، لتتم إعارته لفريق "الراك"، الذي هبط الموسم الماضي إلى القسم الوطني الثاني.

من جهته أكد محمد واتارا في تصريح خص به "هسبورت" إنهاء ارتباطه رسميا بنادي الوداد بعد أن تسلم مبلغ 25 مليون سنتيم، من الرئيس سعيد الناصيري، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه ما زال موجودا في المغرب إلى حدود اللحظة وأنه لم يتوصل بأي عرض من أجل اللعب لإحدى الأندية المغربية.

وأضاف المدافع "الودادي" السابق أنه لم يكن مرتاحا في الآونة الأخيرة بعد أن جهل مصيره لفترة من الزمن وانتظر طويلا من أجل حسم انفصاله بشكل رسمي عن الوداد البيضاوي، مضيفا أنه لا يهمه المال في الوقت الراهن مقارنة مع خوض تجربة كروية ناجحة والتطوير أكثر من مستواه.

وكانت إدارة الوداد البيضاوي تسعى إلى إعارة محمد واتارا، الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، إلى فريق نهضة بركان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل فسح المجال أمام إدارة الوداد لقيد لاعبين أجانب جددا في الموسم المقبل، إلا أن إجراءات انتقال اللاعب تعثرت في آخر المطاف، ليجد نفسه "معلقا" قبل أن يتم الانفصال بشكل رسمي.

وسبق لسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، أن أكد في حوار مصور سابق مع "هسبورت" أن أكد عزمه إيجاد تسوية لوضعية عدد من اللاعبين الأجانب الممارسين بالفريق مثل النيجيري شيسوم شيكاتارا والأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، وأسامة الدراجي من أجل فسح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي رابع وأخير يضاف إلى كل من الليبيري ويليام جيبور والنيجيري باباتنوندي والإيفواري الشيخ كومارا.

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