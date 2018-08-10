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الرئيسية | رياضة | رشاوى قطر وراء معاقبة النجم الزامبي كالوشا بواليا

رشاوى قطر وراء معاقبة النجم الزامبي كالوشا بواليا

رشاوى قطر وراء معاقبة النجم الزامبي كالوشا بواليا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 10 غشت 2018 - 20:35

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، ايقاف كالوشا بواليا، الرئيس السابق للاتحاد الزامبي وأفضل لاعب إفريقي سابقا، لمدة عامين عن أي نشاط كروي محلي ودولي بسبب "قبول رشاوى".

كما غرم بواليا، البالغ 54 عاما والذي شغل منصب رئيس اتحاد زامبيا من 2008 حتى 2016، مبلغ 100 ألف دولار أميركي على خلفية "هدايا وغيرها من المزايا" حصل عليها من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، القطري محمد بن همام، وذلك بحسب بيان لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة لـ"فيفا".

وأوقف بن همام لمدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم لاتهامه بمحاولة شراء الأصوات خلال تنافسه مع السويسري جوزف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي عام 2011.

وتألق بواليا في صفوف أيندهوفن الهولندي، الذي دافع عن ألوانه من 1989 حتى 1994، ونال لقب أفضل لاعب أفريقي عام 1988، ثم أصبح رئيسا لاتحاد زامبيا عام 2008.

وبدأت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في "فيفا" التدقيق في خطوات بنهمام وبواليا، منذ فبراير 2017، لحصول المسيّر الزامبي على دفعة مالية بقيمة 80 ألف دولار من المسؤول القطري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الالفة الجمعة 10 غشت 2018 - 20:49
دعوات كل المغاربة "خرجات " في بن همام الدي صوت ضد ملف ترشيح المغرب لاحتضان كاس العالم..عقبى ل..شي وحدين اخرين صوتوا ضد المغرب و حشدوا كل طاقاتهم لجمع اصوات اخرى ضد المغرب مع ان المنطق و روابط الدين و التاريخ و الجغرافيا و اللغة تلزم و تحثم عليه مساندة المغرب بكل ما لديه من امكانات..وهي لاتنقصه..هل لهؤلاء المحسوبين علينا ضمير يؤرقهم و يعاتبهم ..و يؤزهم ؟ ..ربما بعد فوات الاوان. لكن التاريخ يشهد و يدون.
والله يشهد ويحكم و ينتقم.
ذنوب لمغاربة تخرج تخرج ف الواحد..طال الزمن او قضر.
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2
2 - ribati2501 الجمعة 10 غشت 2018 - 21:05
صاحب التعليق 1
أخي لقد إختلط عليك الأمر بن همام هو قطري و قطر كانت مع المغرب
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4
3 - فريد سداري الجمعة 10 غشت 2018 - 21:15
كل ما في الأمر أن الاتحاد الدولي ولجانه التابعة له ألتي بحثت وتبحث في ملفات الفساد
ماهي إلا آلية متحكم فيها من طرف الاستخبارات الأمريكية وكذالك البريطانية هدفها هو توريط قطر في قضايا فساد وفي الأخير الفيفا ستعلن أن مونديال قطر تم تغير وجهته
الهدف من وراء ذالك هو لا يمكن لدولة عربية إسلامية تنظيم تظاهر بحجم كأس العالم
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