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كُتّاب وآراء
رشاوى قطر وراء معاقبة النجم الزامبي كالوشا بواليا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، ايقاف كالوشا بواليا، الرئيس السابق للاتحاد الزامبي وأفضل لاعب إفريقي سابقا، لمدة عامين عن أي نشاط كروي محلي ودولي بسبب "قبول رشاوى".
كما غرم بواليا، البالغ 54 عاما والذي شغل منصب رئيس اتحاد زامبيا من 2008 حتى 2016، مبلغ 100 ألف دولار أميركي على خلفية "هدايا وغيرها من المزايا" حصل عليها من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، القطري محمد بن همام، وذلك بحسب بيان لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة لـ"فيفا".
وأوقف بن همام لمدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم لاتهامه بمحاولة شراء الأصوات خلال تنافسه مع السويسري جوزف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي عام 2011.
وتألق بواليا في صفوف أيندهوفن الهولندي، الذي دافع عن ألوانه من 1989 حتى 1994، ونال لقب أفضل لاعب أفريقي عام 1988، ثم أصبح رئيسا لاتحاد زامبيا عام 2008.
وبدأت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في "فيفا" التدقيق في خطوات بنهمام وبواليا، منذ فبراير 2017، لحصول المسيّر الزامبي على دفعة مالية بقيمة 80 ألف دولار من المسؤول القطري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
والله يشهد ويحكم و ينتقم.
ذنوب لمغاربة تخرج تخرج ف الواحد..طال الزمن او قضر.
أخي لقد إختلط عليك الأمر بن همام هو قطري و قطر كانت مع المغرب
ماهي إلا آلية متحكم فيها من طرف الاستخبارات الأمريكية وكذالك البريطانية هدفها هو توريط قطر في قضايا فساد وفي الأخير الفيفا ستعلن أن مونديال قطر تم تغير وجهته
الهدف من وراء ذالك هو لا يمكن لدولة عربية إسلامية تنظيم تظاهر بحجم كأس العالم