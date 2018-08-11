منع البرازيلي لويز من اللعب يثير غضب غوارديولا

هسبريس - أ.ف.ب

أعرب المدرب الإسباني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا عن غضبه على خلفية عدم منح لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز تصريح عمل، ما سيحرمه من المشاركة مع بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان غوارديولا يمني النفس بإشراك البرازيلي البالغ 20 عاما مع الفريق خلال الموسم الجديد، الذي ينطلق في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، من أجل تأمين البديل لمواطنه المخضرم فرناندينيو (33 عاما).

لكن سيتي علم خلال الأسبوع الحالي بأن اللاعب البرازيلي الذي انتقل اليه الصيف الماضي من فاسغو دي غاما مقابل قرابة 12 مليون يورو لكنه أمضى موسمه الأول معارا الى جيرونا الإسباني، لم يحصل على تصريح العمل لأن الاتحاد الإنكليزي لم يدعم الطلب خلال اجراءات تقديمه الى وزارة الداخلية.

وأثار هذا الأمر حفيظة غوارديولا الذي قال عشية اللقاء الأول لفريقه في الدوري الممتاز الأحد ضد مضيفه أرسنال، أنه "لم يُسمح له (باللعب). سنحاول أن نساعده للانتقال على سبيل الاعارة مجددا وسنحاول أن نحصل له على تصريح العمل".

وأوضح "يصعب علي أن أفهم هذا الأمر. شخص ما لم ير اللاعب أو أي حصة تمرينية خاضها كل يوم، يحكم إذا كان (اللاعب) يملك القدرة والنوعية من أجل اللعب" في الدوري الممتاز، مضيفا "لا أعارض القوانين لكني لا أفهم. يحق لأي شخص في العالم أن يعمل حيث يريد...".

وأشار المدرب الإسباني الذي اكتفى بتعاقد وحيد هذا الصيف بضمه الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، الى أنه لو حُذِر من هذا الأمر قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية أمس الخميس، لقام بما هو ضروري من أجل التعويض، مضيفا "لا يعرفونه، (لم يشاهدوه) مباراة واحدة، أو تمرين واحد... كنت أفضل لو لم يعلن عن الأمر الأمس (الخميس)... لو عرفنا بذلك قبل 15 يوما كنا سنعلم ما يجب القيام به".