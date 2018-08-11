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كُتّاب وآراء
ميسي يحمل شارة "قيادة البارصا" بعد رحيل إنييستا
سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الأول لفريقه برشلونة الإسباني خلفا لأندريس إنييستا، الذي انتقل للعب في اليابان مع "فيسيل كوبي"، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني.
وقال "إف.سي. برشلونة" في موقعه الرسمي: "لاعب برشلونة الرقم 10، الذي لعب دور القائد الثاني منذ 2015، أصبح الآن القائد الأول وسار على خطى لاعبين مثل بويول وتشافي وإنييستا".
وأشار بطل الدوري الإسباني الى أن "القائد الثاني سيكون سيرجيو بوسكيتس خلال اموسم 2018-2019، وسيكون لاعب الوسط القائد الثاني بعد 10 مواسم قضاها مع الفريق الأول".
كما كشف النادي الكاتالوني بأن "جيرار بيكيه سيكون أحد القادة الأربعة، الثالث تحديدا، قبل الذكرى العاشرة لبدايته مع الفريق الأول".
سيرجيو روبرتو أعلن القائد الرابع خلفا للأرجنتيني خافيير ماسشيرانو، الذي ترك النادي الكاتالوني للعب مع "هيبي تشاينا فورتشن" الصيني، ليصبح موسم 2018-2019 الأول مع أربعة قادة من أكاديمية شباب برشلونة "لا ماسيا" منذ 2014-2015.
ويخوض ميسي مباراته الأولى كقائد أول لبرشلونة غدا الأحد ضد إشبيلية، وذلك عندما يخوض النادي الكاتالوني التباري على "كأس السوبر" الإسبانية في مدينة طنجة، قبل أسبوع من بدء مسار الدفاع عن لقب الدوري المحلي ضد ديبورتيفو لاكورونيا.