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الرئيسية | رياضة | نادي الرجاء يقلب هزيمته إلى فوز في البطولة العربية

نادي الرجاء يقلب هزيمته إلى فوز في البطولة العربية

نادي الرجاء يقلب هزيمته إلى فوز في البطولة العربية
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 10 غشت 2018 - 18:40

فاز فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الجمعة خارج ميدانه، على "السلام زغرتا" اللبناني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، على أرضية ملعب السلام بزغرتا في لبنان، برسم الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

وكان الفريق اللبناني سباقا للتسجيل في الدقيقة 43، بواسطة اماندو دياس، بعد أن استغل خطأ فادحا للمدافع بدر بانون، قبل أن ينجح "النسور الخضر" من تسجيل هدفي التعادل والفوز عن طريق محسن ياجور (د64) وعمر بوطيب (د84).

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