جيرارد بيكيه يجدد تشبثه بالابتعاد عن "لارُوخا"

هسبريس ـ مُتابعة

عاد مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، اليوم السبت، للتأكيد على اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الإسباني على الرغم من المرحلة الجديدة التي يمر بها "لاروخا" مع المدرب الجديد لويس إنريكي، مدرب بيكيه السابق في الفريق الكتالوني.

وأكد مدافع "بلاوغرانا" موقفه، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة "السوبر الإسباني" أمام إشبيلية، بقوله: "تحدثت مع لويس إنريكي منذ أسبوع أو اثنين. لقد اتصل بي وأخبرته بأنني اتخذت قراري بالفعل منذ فترة، ولن أتراجع عنه".

كما أكد صاحب الـ31 عاما أن السنوات التي ارتدى فيها قميص المنتخب الإسباني كانت "رائعة للغاية"، حيث فاز بلقب "الأمم الأوروبية 2012 "، وقبلها بعامين ظفر باللقب الأهم في تاريخ "الماتادور" وهو "مونديال 2010" بجنوب أفريقيا.

وأتم بيكيه: "أريد التركيز حاليا مع البرصا. أتمنى الاستمرار هنا لسنوات طويلة وأريد الاستمتاع بها بأقصى درجة".

وكان المدافع الدولي قد أعن إنهاء مسيرته مع إسبانيا عقب الخروج من "مونديال روسيا"، في دور ثمن النهاية، على يد البلد المضيف بركلات الترجيح، ليسدل الستار على 9 سنوات خاض خلالها 102 من المباريات الدولية وسجل 5 أهداف.