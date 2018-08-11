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الرئيسية | رياضة | تأجيل جديد لمباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس‎

تأجيل جديد لمباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس‎

تأجيل جديد لمباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس‎
هسبورت من الرباط
السبت 11 غشت 2018 - 19:37

قَرّر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة فريق الوداد البيضاوي وضيفه الأهلي الليبي، الذي تعذّر عليه الوصول مبكرا إلى الدارالبيضاء بسبب مشاكل في استصدار تأشيرة دخول المملكة، ضمن منافسات البطولة العربية.

وحدّدت لجنة البرمجة التابعة للاتحاد نفسه موعدا جديدا للمواجهة، إذ سيلتقي الفريقان غدا الأحد، على الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس، بعدما تم تأجيل المباراة من يوم أمس الجمعة إلى اليوم السبت.

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