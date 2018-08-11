مدرب برشلونة: نادي إشبيلية يملك الأفضلية في "لقاء السوبر" بطنجة

هسبريس-إفي

أقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، اليوم السبت، أن خوض "مباراة السوبر" الإسباني في لقاء واحد يجعلها مفتوحة بشكل أكبر، وأن هذا سيضفي مزيدا من الصعوبة على اللقاء أمام إشبيلية، مساء غد الأحد، على ملعب طنجة الكبير في المغرب.

وعلق فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة، الأولى في تاريخ البطولة التي تقام خارج إسبانيا، قائلا: "عندما تلعب البطولة على مواجهتين يمكن تصحيح الأخطاء. ولكن عندما يحسم اللقب من مباراة واحدة فالقوى تكون متكافئة، وحظوظ الفريقين تصبح متساوية".

واعتبر المدرب الباسكي أن "الخصم الأندلسي" سيمتلك الأفضلية في مباراة الغد بسبب خوضه مواجهتين رسميتين في الدور التمهيدي لدوري الأبطال. وأردف: "لاعبو إشبيلية يمتلكون أفضلية خوض مواجهات رسمية، بينما نحن ما زالنا في البداية".

كما أعرب فالفيردي عن شعوره بالتفاؤل إزاء حظوظ فريقه في لقاء "ملعب طنجة"، وذلك على الرغم من قصر الفترة التي تلت انضمام اللاعبين الدوليين للتدريبات بعد انتهاء إجازاتهم.

وقال في هذا الصدد إنهم "يتدربون بشكل جيد، وحالتهم البدنية جيدة للغاية". وواصل: "لاحظت أن اللاعبين مدركون أننا لدينا مباراة رسمية يوم 12 غشت، والجميع انضموا جاهزين".

ورفض فالفيردي الربط بين بداية الموسم الماضي السيئة، بخسارة "كأس السوبر" أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، ونبه إلى أن البارصا، رغم ذلك، انطلق بشكل رائع في "الليغا"، ورفض إثارة إمكانية وقوع نفس السيناريو في مباراة الغد.

وأوضح مدرب برشلونة: "العام الماضي بدأنا بخسارة كأس السوبر، ولكننا بدأنا الليغا بشكل جيد جدا. المقارنة بين الموقفين غير واردة، ولكن بالطبع نريد الفوز بهذه البطولة".

كما أكد مدرب "البلاوغرانا" أن جميع العناصر المختارة ضمن القائمة جاهزة للمشاركة منذ البداية، حتى لاعب الوسط الشيلي أرتورو فيدال، المنضم للفريق أخيرا من بايرن ميونخ الألماني، والذي تعافى لتوه من إصابة في الركبة.

"كنت أعلم أن فيدال كان بعيدا عن الملاعب لشهور، ولكنه أيضا كان يتدرب بقوة، وحالته البدنية كانت جيدة. إنه من نوعية اللاعبين المعتادين على خوض المواجهات الكبرى والقوية. لا أعلم إن كان بإمكانه خوض مباراة كاملة، ولكنه جاهز للمشاركة"، يكشف فالفيردي.

وشدد صاحب الـ54 عاما على إمكانية إبرام مزيد من الصفقات خلال "الميركاتو الصيفي" الجاري، لأن "برشلونة فريق منفتح على جميع الاحتمالات حتى غلق أبواب سوق الانتقالات".