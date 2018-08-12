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الرئيسية | رياضة | ماتشين: إشبيلية تواجه "سوبر بارصا" على أرضية ملعب طنجة

ماتشين: إشبيلية تواجه "سوبر بارصا" على أرضية ملعب طنجة

ماتشين: إشبيلية تواجه "سوبر بارصا" على أرضية ملعب طنجة
هسبريس-إفي
السبت 11 غشت 2018 - 23:55

صرح بابلو ماتشين المدير الفني لإشبيلية، اليوم السبت، بأن الفريق يدخل مباراة "كأس السوبر" الإسباني أمام "إف. سي. برشلونة"، غدا الأحد على ملعب طنجة الكبير في المغرب، بـ"هدوء كبير وبرغبة في الفوز باللقب".

وقال ماتشين، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة وقبل خوض المران الأخير للفريق الأندلسي، إن "كلمة السر في مباراة مثل هذه هي روح التنافسية"، وفق تعبيره.

وأضاف مدرب إشبيلية" "هذا الأمر يتطلب بذل الجهد من أجل أن تكون كل الظروف في صالحك، لأننا سنواجه برشلونة؛ المتخصص في الفوز بالنهائيات. إنه فريق SUPER يضم أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد الإطار البالغ من العمر 43 عاما على أن لاعبيه "يفكرون في القتال دفاعا عن حظوظهم في الفوز باللقب الموضوع رهن التباري".

"كرة القدم من الرياضات القليلة التي تمنح الفرق الأقل فرصة للفوز"، يردف ماتشين قبل أن يبدي تخوفه من "الإمكانيات الهائلة للاعبي البرصا".

المدرب السابق لجيرونا عبر عن سعادته بانضمام المهاجم الدولي البرتغالي أندريه سيلفا للفريق، على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، على الرغم من عدم إتمام الأمر رسميا، ولكنه أكد أنه سيكون إضافة قوية للفريق.

وقال المسؤول عن الأداء الفني لنادي إشبيلية الإسباني: "سيلفا مهاجم رائع ولديه حضور كبير في منطقة الجزاء، سيحقق النجاحات مع النادي".

سيلفا وصل اليوم السبت إلى عاصمة إقليم الأندلس من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقد، ليكون جاهزا، ما لم يحدث أي طارئ، للعب مباراة العودة في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، أمام "زالجيريس فيلنوس" الليتواني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - TRIEST الأحد 12 غشت 2018 - 00:11
و الصراحة طنجة مدينة زوينة ونقية ويا ريت لو كان المغرب كله بحال طنجة
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17
2 - TRIEST الأحد 12 غشت 2018 - 00:43
للتوظيح فقط حيت راني عارف بلي بعظ الناس ماغديش يفهمو التعليق ديالي الاول,المقصود ديالي وهو ان طنجة زينها ونظفها المخزن والمدن الاخرى في المغرب همشهوم وخربهوم المخزن وعلاش الله اعلم.
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2
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