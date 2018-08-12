أموال تخفف "أزمة الرجاء" قبل تراجع مسيّرين

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

يَلف الغموض أوساط نادي الرجاء الرياضي البيضاوي حول الملابسات الحقيقية التي دفعت المجلس الإداري، المشكّل من فروع الرجاء، إلى تقديم استقالة جماعية أياما قليلة بعد تشكيل مكتب جديد، وتعهد الأخير بتسوية جزء من الأزمة المادية لفرع كرة القدم.

وحصلت "هسبورت" على وثيقة توضّح المعاملات المالية الأخيرة للمجلس الإداري، الذي كان يرأسه منصف الأبيض، إذ تتّضح مباشرة عملية صرف المستحقات المتعلقة بفرع كرة القدم أربعة أيام بعد انعقاد الجمع العام غير العادي، حيث توصّل الحساب البنكي للجمعية الرياضية بتحويل مالي مهم من شركة "كازا إيفنت"، بمبلغ يفوق 850 ألف درهم، يخص مداخيل مباريات الفريق "النسور الخضر"، لتتم الاستفادة منه في صرف جزء من مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والمستخدمين، بدءا من اليوم الموالي للتحويل.

وتأتي الاستقالة الجماعية المفاجئَة لأعضاء المجلس الإداري الرجاوي بعد أسبوع فقط من توليهم المسؤولية، ولم تتّضح معالم "المؤامرة التي تحاك في الخفاء" كما عبر عن ذلك "بلاغ الاستقالة"، الصادر الخميس الماضي، متهما "أشخاصا تهمهم مصالحهم الشخصية ضد المصلحة العليا للنادي".

جدير بالذكر أن "الحروب الشخصية" مستمرة داخل البيت الداخلي لنادي الرجاء الرياضي، إذ خرج بعض منخرطي فرع كرة القدم ببلاغ يدعون من خلاله امحمد أوزال، رئيس لجنة التسيير المؤقتة، إلى عقد الجمع العام الاستثنائي وفتح باب الترشيحات من أجل انتخاب رئيس ومكتب جديدين.

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