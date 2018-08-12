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كُتّاب وآراء
إشبيلية يهدد بالانسحاب من "السوبر الإسباني"
هدد فريق إشبيلية الإسباني بالانسحاب من كأس السوبر الإسباني إذا أشرك منافسه برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراتهما التي سيحتضنها الملعب الكبير بطنجة اليوم الأحد.
وأكد اتحاد الكرة الإسباني عشية المباراة أنه لا يوجد حدود لعدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراة كأس السوبر الإسباني. ولكن إشبيلية كتب عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "إشبلية تفاجأ ببيان اتحاد الكرة الإسباني قبل 24 ساعة من كأس السوبر".
وأضاف "لقد نص البيان على إمكانية إشراك أي عدد من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، رغم حقيقة أن الإشعار السابق لموسم 2018/2019 تضمن السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط دون استثناء".
وختم البيان "قسم الشؤون القانونية بالنادي يدرس الأمر وإذا ضمت قائمة برشلونة أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، فذلك قد يكون حجة للانسحاب".