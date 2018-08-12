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كُتّاب وآراء
سيميوني: الأسماء الكبيرة لا تصنع فريقا جيدا
قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني عقب هزيمة فريقه أمام إنتر ميلان بهدف نظيف على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، إن الكثير من اللاعبين الذين انضموا للمجموعة مؤخرا ما زالوا يحتاجون لوقت للتأقلم، في الوقت الذي أبرز فيه أن الأسماء الكبيرة لا تصنع بالضرورة "فريقا جيدا".
وأوضح سيميوني عقب انتهاء المباراة الليلة الماضية "اعتبر أن لدينا مجموعة جديدة بها الكثير من اللاعبين الذين وصلوا مؤخرا وما زال عليهم التأقلم مع المجموعة التي كانت موجودة وهذا سيحتاج إلى وقت".
وأضاف "لقد رحل لاعبون لهم مكانة وهناك أخرون عليهم أن يتقدموا خطوة للأمام من أجل صناعة مجموعة قوية".
كما أبرز المدرب الأرجنتيني "لا اعتبر أن الأسماء الكبيرة تصنع فريقا رائعا. اللاعبون الجيدون عليهم أن يتأقلموا مع المجموعة لخلق فريق جيد. وسنرى هذا على مدار الموسم".
وأكد سيميوني أن مباراة الليلة الماضية أفادته على صعيد "الاستعداد ومنح دقائق للاعبين الذين لم يحظوا بدقائق من قبل والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمباريات القادمة".
وعن اللاعبين العائدين حديثا عقب المونديال مثل الفرنسيين أنطوان جريزمان ولوكاس هيرنانديز، قال "لقد رأيتهما بشكل جيد جدا. لقد قدما أداء جيدا خلال الوقت الذي شاركا فيه أثناء المباراة".
وردا على سؤاله حول انضمام حارس مرمى الأتلتي سابقا، البلجيكي تيبو كورتوا لريال مدريد وتصريحاته حين قال إن اللعب لصالح الملكي كان حلما بالنسبة له منذ الطفولة، قال سيميوني "لست مضطرا لأقول رأيي في رد شاب لعب معنا وقدم عمل جيدا بين صفوفنا. هذا رأيه ويجب احترام الجميع".
وأضاف "نحمل ذكريات جيدة عن الأشخاص الذين عملوا معنا بشكل جيد جدا وهذا لن يتغير بعيدا عن المنافسة بيننا في مجال العمل".