مدرب الريال: المنافسة قوية بين كورتوا ونافاس

هسبريس - إفي

صرح جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عقب تتويج فريقه بكأس "سانتياغو برنابيو" بالفوز على ميلان الإيطالي (3-1) مساء السبت، بأن "المنافسة في حراسة المرمى ستكون في صالح الفريق"، وأنه "لم يتخذ أي قرار بعد" بشأن كيفية مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سانتياغو برنابيو) "لدينا منافسة قوية في حراسة المرمى، وهذا في صالح الفريق. سنرى ماذا سنفعل في المستقبل ولكننا لا نرى أي مشكلة في الأمر. ننظر للأمر على أننا نمتلك حارسين رائعين".

كما أبدى مدرب إسبانيا السابق عن سعادته بخوضه أول مباراة كمدرب للميرينجي أمام جماهير (سانتياغو برنابيو): "التواجد داخل سانتياغو برنابيو دائما له مذاق خاص، وبالأكثر عندما تكون مدربا للفريق. بمجرد بدء المباراة، فيكون تركيزك الكامل في كل هذا الدفئ والحب داخل الملعب".

ورفض المدرب الباسكي الحديث عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإستونية تالين.

وقال في هذا الصدد "لم أفكر في التشكيل حتى الآن، وحتى إن كنت أعرفه فالطبع لن أفصح عنه الآن".