24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)

  2. ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة (5.00)

  3. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

  4. شكاية توقع بمتزوجة وخليلها في قبضة الدرك (5.00)

  5. المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مدرب الريال: المنافسة قوية بين كورتوا ونافاس

مدرب الريال: المنافسة قوية بين كورتوا ونافاس

مدرب الريال: المنافسة قوية بين كورتوا ونافاس
هسبريس - إفي
الأحد 12 غشت 2018 - 11:14

صرح جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عقب تتويج فريقه بكأس "سانتياغو برنابيو" بالفوز على ميلان الإيطالي (3-1) مساء السبت، بأن "المنافسة في حراسة المرمى ستكون في صالح الفريق"، وأنه "لم يتخذ أي قرار بعد" بشأن كيفية مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سانتياغو برنابيو) "لدينا منافسة قوية في حراسة المرمى، وهذا في صالح الفريق. سنرى ماذا سنفعل في المستقبل ولكننا لا نرى أي مشكلة في الأمر. ننظر للأمر على أننا نمتلك حارسين رائعين".

كما أبدى مدرب إسبانيا السابق عن سعادته بخوضه أول مباراة كمدرب للميرينجي أمام جماهير (سانتياغو برنابيو): "التواجد داخل سانتياغو برنابيو دائما له مذاق خاص، وبالأكثر عندما تكون مدربا للفريق. بمجرد بدء المباراة، فيكون تركيزك الكامل في كل هذا الدفئ والحب داخل الملعب".

ورفض المدرب الباسكي الحديث عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإستونية تالين.

وقال في هذا الصدد "لم أفكر في التشكيل حتى الآن، وحتى إن كنت أعرفه فالطبع لن أفصح عنه الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.